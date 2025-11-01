ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટાઇટલ માટે ટકરાશે, વિશ્વને મળશે નવો વિશ્વ ચેમ્પિયન
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રવિવારે નવી મુંબઈમાં મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ રમાશે.
હૈદરાબાદ: એક મહિના પછી, આખરે એ ક્ષણ આવી ગઈ છે જ્યારે વિશ્વને આખરે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ના ચેમ્પિયનનો તાજ પહેરાવવામાં આવશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલીવાર મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અગાઉ બે વાર (2005 અને 2017) ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચી ચૂકી છે. આ દક્ષિણ આફ્રિકાનો ફાઇનલમાં પ્રથમ દેખાવ છે.
2005ની ફાઇનલમાં ૨૧૬ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 98 રનથી હારી ગયું હતું. ૨૦૧૭ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં, 229 રનનો પીછો કરતી વખતે ભારત 09 રનથી હારી ગયું હતું. ભારત બે ફાઇનલમાં છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમને ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં કોઈ અનુભવ નથી.
બંને ટીમો હવે રવિવારે (02 નવેમ્બર) ફાઇનલમાં આમને-સામને થશે. તેઓ નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રન-રિચ પીચ પર ટકરાશે. અહીંની પીચ બેટ્સમેન માટે રન-રિચ પીચ છે, જેમ આપણે અહીં રમાયેલી અગાઉની મેચોમાં જોયું છે. સેમિફાઇનલમાં, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંનેએ ૭૨૪ રન બનાવ્યા હતા. આમાં બે બેટ્સમેનોની શાનદાર સદીઓ શામેલ હતી: જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (127) અને પીવી લિચફિલ્ડ (119).
ડીવાય પાટિલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર બોલ જૂની થઈ ગયા બાદ અનુભવી સ્પિનરો ખીલી ઉઠે છે, જે ભારત માટે ડાબોડી સ્પિનર શ્રી ચરણીએ કરી બતાવ્યું છે.તેણીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મધ્ય ઓવરોમાં બે વિકેટ લઈને રન પર અંકુશ લગાવ્યો અને 2 વિકેટ ઝડપી. બીજી તરફ ઓફ સ્પિનર દીપ્તિએ પણ ઝાળ ગોઠવી અને બે વિકેટ લઈને મેદાન પર પોતાનું હુન્નર બતાવ્યું.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ અત્યાર સુધીમાં 34 વનડે રમી છે. ભારતે આમાંથી 20 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 13 જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ ડ્રો રહી છે. પરિણામે, આંકડા અને તાજેતરના પ્રદર્શનથી હરમનપ્રીત કૌરની ટીમનું મનોબળ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. સેમિફાઈનલમાં 339 રનનો પીછો કરતી વખતે મળેલી શાનદાર જીતથી ટીમનું મનોબળ વધ્યું છે.
ભારત માટે, સ્મૃતિ મંધાના, જેમણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 8 મેચમાં 1 સદી અને 2 અડધી સદી સાથે 389 રન બનાવ્યા છે, તેમના પર ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. ઉપરાંત, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર (8 મેચ - 240 રન) અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (7 મેચ - 268) પર પણ અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. ભારતની બીજા ક્રમની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પ્રતિકા રાવલ (7 મેચ - 308 રન)ની ઈજાને કારણે થયેલી હાર એક મોટો ફટકો હશે.
ટીમ ઈન્ડિયા બોલિંગ વિભાગમાં દીપ્તિ શર્મા (8 મેચ - 17 વિકેટ) પર ખૂબ આધાર રાખશે, કારણ કે તે ટુર્નામેન્ટની સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તેના ઉપરાંત, શ્રી ચરણીએ પણ 13 વિકેટ લીધી છે. ક્રાંતિ ગૌરના નામે પણ 9 વિકેટ છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ભારત માટે સૌથી મોટો ખતરો તેમની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ટ (8 મેચ - 470 રન, 1 સદી, 1 અડધી સદી) છે. લૌરામાં એકલા હાથે ભારતીય ટીમને હરાવવાની ક્ષમતા છે. તેણે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 20 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 169 રન બનાવીને તેનું પ્રદર્શન કર્યું. ભારતીય બેટ્સમેનોને મારિઝેન કપ્પ (12 વિકેટ) અને નોનકુલુલેકો મ્લાબા (12 વિકેટ) ના પડકારનો પણ સામનો કરવો પડશે.
ભારત ટાઇટલ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે નહીં. સ્મૃતિ મંધાના (24), દીપ્તિ શર્મા (24) અને રિચા ઘોષ (26) એ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલમાં નાના પણ પ્રભાવશાળી યોગદાન આપ્યા હતા, જે વિજયમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. બોલરોમાં ક્રાંતિ ગૌડ (1), રાધા યાદવ (1) અને અમનજોત કૌર (1) એ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક છે. તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવી શકે છે અને તેમનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતી શકે છે. હવે, ચાલો તમને જણાવીએ કે તમે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકો છો. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ જોઈ શકો છો. તમે તેને જિયો હોટસ્ટાર પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકો છો. આ મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ મફતમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે.
