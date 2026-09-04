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આવતીકાલે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો, જાણો આ મેચ ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો

ભારતનો આગામી મુકાબલો શનિવારે પાકિસ્તાન સામે છે. જાણો આ મુકાબલો ક્યારે અને ક્યાં થશે અને કઈ ચેનલ તેનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે.

આવતીકાલે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો
આવતીકાલે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 3:11 PM IST

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IND W VS PAK W: એશિયા કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચની તારીખ નજીક આવી રહી છે. પોતાની બંને શરૂઆતની મેચ જીતીને, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે; હવે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય પાકિસ્તાનને હરાવવાનો અને પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખવાનો રહેશે. દરમિયાન, તમારે જાણવું જોઈએ કે મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે અને કઈ ચેનલ તેનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે, જેથી તમે આ મેચ જોવાનું ચૂકી ન જાઓ.

ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમે પહેલા એશિયા કપમાં થાઇલેન્ડને 94 રનથી હરાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ હોંગકોંગ ચીનને 137 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવવામાં સફળ રહી હતી. ચાર પોઈન્ટ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનારી પ્રથમ ટીમ પણ બની છે.

દરમિયાન, પાકિસ્તાને પણ પોતાની પહેલી મેચ જીતી લીધી છે અને હાલમાં તેના બે પોઈન્ટ છે. તેમનો આગામી મુકાબલો ભારત સામે છે. આ મુકાબલો શનિવાર, 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય ટીમ ઉત્સાહમાં છે. મેચ રાત્રે 8:00 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક વહેલો, લગભગ 7:30 વાગ્યે થશે. જો મેચ પૂર્ણ રીતે ચાલે છે, તો તે રાત્રે 11:00 કે 11:30 વાગ્યા સુધી ચાલી શકે છે. જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ ચોક્કસપણે નબળી ટીમ નથી, તો ખૂબ જ રોમાંચક સ્પર્ધાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

મેચનું લાઇવ પ્રસારણ કઈ થશે?

સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 1, સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 3 અને સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 4.

જો તમે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ 2026 મેચ મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ભારત-હોંગકોંગ એશિયા કપ મેચનું લાઇવ એક્શન સંપૂર્ણપણે ફ્રી માં જોઈ શકે છે. તમારે ફક્ત ઘરે ડીડી ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર છે.

મેચનું લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ કઈ એપ પર થશે?

ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચનું લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ સોનીલીવ એપ અને વેબસાઇટ પર થશે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટ-કીપર), દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, નંદની શર્મા, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌડ, ગુણલન કમલિની, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતિ રેડ્ડી, રાધા યાદવ.

પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમ: સદફ શમાસ, ગુલ ફિરોઝા, ઈમાન ફાતિમા, આયેશા ઝફર, મુનીબા અલી (વિકેટ-કીપર), ફાતિમા સના (કેપ્ટન), નશરા સંધુ, સાદિયા ઈકબાલ, તુબા હસન, વહીદા અખ્તર, શવાલ ઝુલ્ફીકાર, સાયરા જબીન, મોમિના રિયાસત, ઉમ્મ-એ-હાની, ઈમાન નસીર.

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