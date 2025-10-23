સ્મૃતિ મંધાનાએ બે મોટા રેકોર્ડ તોડીને ઇતિહાસ રચ્યો, ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે જીત માટે આપ્યો મોટો લક્ષ્યાંક
ભારતની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. તેણીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે સદી ફટકારી હતી.
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની 24મી મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતની ઓપનિંગ બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ મેચમાં મંધાનાએ 95 બોલમાં 109 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
સ્મૃતિએ સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો
આ સદી સાથે, સ્મૃતિ મંધાના એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર પ્રથમ મહિલા બેટ્સમેન બની. તેણીએ દક્ષિણ આફ્રિકાની તાઝમિન બ્રિટ્સની બરાબરી કરી. તેણીએ 2025 માં ODI ક્રિકેટમાં 5 સદી ફટકારી છે. આ સદી સાથે, મંધાનાએ હવે 5 ODI સદી ફટકારી છે.
કૅલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ સદીઓ
- 5 - 2025 માં તાજમીન બ્રિટ્સ
- 5 - 2025માં સ્મૃતિ મંધાના
- 4 - 2024માં સ્મૃતિ મંધાના
મંધાનાએ વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી
આ સાથે, સ્મૃતિ મંધાનાએ વધુ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મંધાના હવે વિશ્વની બીજી સૌથી વધુ મહિલા ODI સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગઈ છે. તેણીએ ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સને પાછળ છોડી દીધી છે, જેમની પાસે 13 ODI સદી છે. 14 આંતરરાષ્ટ્રીય ODI સદી સાથે, મંધાના બીજા સૌથી વધુ મહિલા ODI સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગઈ છે. તેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગ લેનિંગ છે, જેમની પાસે 15 ODI સદી છે.
મહિલા વનડેમાં સૌથી વધુ સદીઓ
- 15 - મેગ લેનિંગ
- 14 - સ્મૃતિ મંધાના
- 13 - સુઝી બેટ્સ
- 12 - ટેમી બ્યુમોન્ટ
- 10 - નેટ સાયવર-બ્રન્ટ
ન્યૂઝીલેન્ડે જીત માટે 339 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચની વાત કરીએ તો, ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વરસાદથી વિક્ષેપિત મેચમાં સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલની સદીઓની મદદથી 49 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 340 રન બનાવ્યા હતા. જેમીમા રોડ્રિગ્ઝે 55 બોલમાં 15 ચોગ્ગા સાથે 76 રન અને હરમનપ્રીત કૌરે 11 બોલમાં 1 ચોગ્ગા સાથે 10 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ માટે પ્રતિકા રાવલે 122 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 13 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ટીમ માટે રિચાએ પણ 4 રન બનાવ્યા હતા. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે અમેલિયા કેર, રોઝમેરી મેર અને સુઝી બેટ્સે 1-1 વિકેટ લીધી હતી.
