IND W vs NZ W: પ્રતિકા રાવલે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો, મેગ લેનિંગ અને મિતાલી રાજને પાછળ છોડી દીધા

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની મેચમાં ઓપનર પ્રતિકા રાવલે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો.

પ્રતિકા રાવલ
પ્રતિકા રાવલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 6:19 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની 24મી મેચ નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડની કેપ્ટન સોફી ડિવાઈને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતની પ્રતિકા રાવલ અને સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી.

પ્રતિકા રાવલે ઇતિહાસ રચ્યો

આ મેચમાં પ્રતિકા રાવલની શાનદાર બેટિંગે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. પ્રતિકા મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં 1,000 રન બનાવનારી સંયુક્ત રીતે સૌથી ઝડપી ખેલાડી બની છે. તેણીએ ઓસ્ટ્રેલિયાની લિન્ડસે રીલરની બરાબરી કરી છે, જેમણે 23 ઇનિંગમાં ODI ક્રિકેટમાં 1,000 રન બનાવ્યા હતા.

પ્રતિકાએ લિન્ડસે રીલરની બરાબરી કરી

પ્રતિકાએ હવે 23 ઇનિંગમાં 1,000 ODI રન બનાવ્યા છે. આ સાથે, તે ભારત માટે 1,000 ODI રન બનાવનારી સૌથી ઝડપી મહિલા ક્રિકેટર પણ બની છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ મિતાલી રાજ અને દીપ્તિ શર્માના નામે હતો, જેમણે 29 ઇનિંગ્સમાં 1,000 ODI રન પૂરા કર્યા હતા.

પ્રતિકાએ 22 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ ODI માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 304 દિવસમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું હતું, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપી રેકોર્ડ છે. તેણીએ લૌરા વોલ્વાર્ડના 734 દિવસને પાછળ છોડી દીધો.

મહિલા વનડેમાં સૌથી ઝડપી 1000 રન (ઇનિંગ પ્રમાણે)

23 - લિન્ડસે રીલર (ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા)

23 - પ્રતિક રાવલ (ભારત - વિજેતા)

25 - મેગ લેનિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા)

25 - નિકોલ બોલ્ટન (ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા)

27 - બેલિન્ડા ક્લાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા)

27 - લૌરા વોલ્વાર્ડ (દક્ષિણ આફ્રિકા - વિજેતા)

આ મેચની વાત કરીએ તો, ભારત તરફથી સ્મૃતિ મંધાના (59) અને પ્રતિકા રાવલ (46) હાલમાં અણનમ બેટિંગ કરી રહી છે. ભારતે 21 ઓવરમાં 118 રનનો સ્કોર પૂર્ણ કરી લીધો છે.

