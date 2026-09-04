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IND W vs HKC W: સ્મૃતિ મંધાનાની રેકોર્ડ સદીની મદદથી ભારતની હોંગકોંગ સામે રેકોર્ડ જીત

ભારતે મહિલા એશિયા કપ ટી-20 ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટની ગ્રુપ A મેચમાં હોંગકોંગ સામે 137 રને એક તરફી જીત મેળવીને સેમિ ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

સ્મૃતિ મંધાનાએ સદી ફટકારી હતી
સ્મૃતિ મંધાનાએ સદી ફટકારી હતી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 11:33 AM IST

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Women's Asia Cup 2026: ભારતે મહિલા એશિયા કપ ટી-20 ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટની ગ્રુપ A મેચમાં હોંગકોંગ સામે 137 રને એક તરફી જીત મેળવીને સેમિ ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ ભારતીય મહિલા ટીમની ટી-20માં બીજી સૌથી મોટી જીત છે.

દુબઇમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતના 194 રનના પડકારનો પીછો કરતા હોંગકોંગના બેટ્સમેન ભારતીય બોલરો સામે વધુ સમય ટકી શક્યા નહતા અને 16.2 ઓવરમાં માત્ર 56 રનમાં ઓલ આઉટ થઇ ગયા હતા. કેપ્ટન નતાશા માઇલ્સે સૌથી વધુ 15 રન બનાવ્યા હતા, આ સિવાય માત્ર મરીના લૈમપ્લો (14) અને યાસ્મિન દસવાની (11) ડબલ અંકમાં પહોંચી શકી હતી. હોંગકોંગે પોતાની અંતિમ છ વિકેટ માત્ર ચાર રનમાં જ ગુમાવી હતી.

ભારત તરફથી ઓફ સ્પિનર દીપ્તિ શર્મા (9 રનમાં 3 વિકેટ), ફાસ્ટ બોલર નંદિની શર્મા (છ રનમાં બે વિકેટ), લેગ સ્પિનર પ્રેમા રાવત (12 રનમાં 2 વિકેટ) અને સ્પિનર શ્રી ચરણી (16 રનમાં બે વિકેટ) શાનદાર બોલિંગનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.

આ પહેલા ભારતે ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી અને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 193 રન બનાવ્યા હતા જેમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાની કરિયરની સર્વશ્રેષ્ઠ ઇનિંગ રમી હતી. સ્મૃતિ મંધાનાએ 64 બોલમાં 14 ફોર અને 7 સિક્સરની મદદથી 124 રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય શેફાલી વર્મા (28) સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે આઠ ઓવરમાં 74 રનની ભાગીદારી કરી હતી જેમાં ભારત મોટો સ્કોર ઉભો કરવામાં સફળ રહ્યો હતો.

સ્મૃતિ મંધાનાની રેકોર્ડ સદી

સ્મૃતિ મંધાનાએ મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી જેમાં તેને બાઉન્ડ્રી સાથે 57 બોલમાં પોતાની બીજી ટી-20 સદી પૂર્ણ કરી હતી. આ સાથે જ તેને કેટલાક રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યા હતા.

મહિલા ટી-20 એશિયા કપમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર

124- સ્મતિ મંધાના (ભારત) વિરૂદ્ધ હોંગકોંગ, દુબઇ, 2026

119*- ચમારી અટ્ટાપટ્ટુ (શ્રીલંકા) વિરૂદ્ધ મલેશિયા, દાંબુલા, 2024

97* મિતાલી રાજ (ભારત) વિરૂદ્ધ મલેશિયા, કુઆલાલંપુર, 2018

મહિલા ઇન્ટરનેશલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન

10880-સ્મૃતિ મંધાના

10868- મિતાલી રાજ

10740- સૂજી બેટ્સ

10273- શાર્લેટ એડવર્ડ્સ

10007- સ્ટેફની ટેલર

મહિલા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી

18- સ્મૃતિ મંધાના

17- મેગ લેનિંગ

17-લોરા વોલ્વાર્ડટ

17- હેલે મેથ્યૂઝ

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TAGGED:

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IND W VS HKC W
SMRITI MANDHANA
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