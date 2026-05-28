T20I વર્લ્ડ કપ પહેલા 'કડી પરિક્ષા', આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ T20I મુકાબલો

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારતીય મહિલા ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 28 મેના રોજ ચેમ્સફોર્ડના કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 5:09 PM IST

IND W VS ENG W: ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. આ મોટી ટુર્નામેન્ટ પહેલા, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ તેમની તૈયારીઓને વધુ સારી બનાવવા માટે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ટીમ ઇન્ડિયા 28 મેથી શરૂ થતી આ શ્રેણી દરમિયાન વધુ સારી ટીમ એકતા પ્રાપ્ત કરવા અને પોતાની લય શોધવાનો પ્રયાસ કરશે.

ભારતીય ટીમ 14 જૂને પાકિસ્તાન સામેની ટક્કર સાથે તેમના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. તે પહેલાં, ટીમ ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા ઉભા કરાયેલા પડકારને દૂર કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે; આ મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી બંને પક્ષો માટે તેમની નબળાઈઓને દૂર કરવાની અંતિમ મોટી તક તરીકે કામ કરે છે. પરિણામે, બંને ટીમો વચ્ચે ઉગ્ર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. તમે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકો છો તે અહીં જાણો.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

જ્યારે T20 ક્રિકેટમાં ભારતીય અને ઇંગ્લેન્ડ મહિલા ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત આવે છે, ત્યારે ઇંગ્લેન્ડનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ થાય છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 35 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ઇંગ્લેન્ડે 24 મેચ જીતી છે, જ્યારે ભારતીય ટીમે ફક્ત 11 મેચમાં જ વિજય મેળવ્યો છે.

જોકે, છેલ્લી વખત બંને ટીમો એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી - જુલાઈ 2025 માં - હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ભારતીય મહિલા ટીમે ઈંગ્લેન્ડને તેની જ ધરતી પર 3-2થી હરાવીને પ્રથમ વખત દ્વિપક્ષીય મહિલા T20 શ્રેણી જીતી હતી.

પ્રથમ T20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

ભારત મહિલા અને ઇંગ્લેન્ડ મહિલા ટીમ વચ્ચે પ્રથમ મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ગુરુવાર, 28 મેના રોજ ચેમ્સફોર્ડના કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે.

મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત મહિલા અને ઇંગ્લેન્ડ મહિલા ટીમ વચ્ચેની આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટોસ રાત્રે 10:30 વાગ્યે થશે.

ભારતમાં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ક્યાં જોશો?

ભારત મહિલા અને ઈંગ્લેન્ડ મહિલા ટીમ વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચનું ટીવી પર સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 1 SD/HD, સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 3 હિન્દી SD/HD અને સોની સ્પોર્ટ્સ ટેન 4 SD પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોશો?

ભારત મહિલા અને ઈંગ્લેન્ડ મહિલા ટીમ વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે SonyLIV પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરીને આ મેચ જોવાનો આનંદ માણી શકો છો.

