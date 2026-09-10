આજે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સેમી-ફાઈનલ મુકાબલો, જાણો મેચ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકાશે
મહિલા T20 એશિયા કપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાશે.
Published : September 10, 2026 at 1:23 PM IST
IND W VS BAN W: દુબઈમાં યોજાઈ રહેલી મહિલા T20 એશિયા કપ 2026ની ગ્રુપ સ્ટેજની મેચોના સમાપન બાદ, ભારત અને બાંગ્લાદેશની મહિલા ટીમો વચ્ચેની પ્રથમ સેમી-ફાઈનલ 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય મહિલા ટીમે અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને એક પણ મેચ હાર્યા વિના સેમી-ફાઈનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. બીજી તરફ, ગ્રુપ Bમાં રમી રહેલી બાંગ્લાદેશની મહિલા ટીમે તેમની ત્રણમાંથી બે મેચ જીતી હતી અને એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ સેમી-ફાઈનલ દુબઈમાં રાત્રે 8:00 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાની છે અને ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર તેનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકશે.
ભારતીય ટીમની ત્રણેય મેચમાં જીત
ભારતીય ટીમે ગ્રુપ-સ્ટેજની ત્રણેય મેચોમાં શાનદાર જીત મેળવી અને બેટિંગ તેમજ બોલિંગ બંનેમાં પ્રભાવશાળી ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું. ટીમે પ્રથમ મેચમાં થાઈલેન્ડને 94 રનથી અને ત્યારબાદ હોંગકોંગને 137 રનથી હરાવ્યું; હોંગકોંગ સામેની મેચમાં સ્મૃતિ મંધાનાએ સદી ફટકારી હતી. ત્રીજી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી પરાજય આપ્યો. ટીમ ઈન્ડિયા સામે પાકિસ્તાનના બેટ્સમેનો નિષ્ફળ રહ્યા અને સમગ્ર ટીમ માત્ર 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
Semi-Final Mode 🔛#TeamIndia | #WomensAsiaCup pic.twitter.com/gpq61ewOD8— BCCI Women (@BCCIWomen) September 9, 2026
મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મહિલા T20 એશિયા કપ 2026ની પ્રથમ સેમી-ફાઈનલ મેચ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે; આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે. ભારતમાં, આ મેચનું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કની સોની TEN 1 અને TEN 3 ચેનલો પર કરવામાં આવશે; આ ઉપરાંત, ચાહકો DD FreeDish દ્વારા DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પણ તેનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકશે. ભારત અને બાંગ્લાદેશની મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ સેમી-ફાઈનલનું ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ પર ઉપલબ્ધ રહેશે, જ્યાં ચાહકો સરળતાથી લોગ-ઈન કરીને મેચ જોઈ શકશે.
Eyes on the final berth! 👀#TeamIndia take on Bangladesh in the 1st semifinal of the Women’s Asia Cup 2026, eyeing a strong performance to book their place in the summit clash.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 10, 2026
Catch the live action on DD Sports (DD Free Dish)!#WomensAsiaCup2026 #INDvBAN pic.twitter.com/6dZ4Zapben
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી બાંગ્લાદેશ સામે ભારતીય ટીમનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી કુલ 24 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી ભારતીય ટીમે 21 મેચ જીતી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ માત્ર ત્રણ મેચમાં જ વિજય મેળવી શક્યું છે. ભારતીય ટીમ આ રેકોર્ડ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે અને ફરી એકવાર સૌની નજર સ્ટાર ઓપનિંગ બેટર સ્મૃતિ મંધાના પર રહેશે.
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐰 🏆#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/Rk7AdIZO4Z— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
ભારતીય ટીમની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર, ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌડ અને નંદની શર્મા.
આ પણ વાંચો: