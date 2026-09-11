IND W vs BAN W: બાંગ્લાદેશને હરાવીને ભારત મહિલા એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોચ્યું
Women's Asia Cup Semifinal: મહિલા એશિયા કપની પ્રથમ સેમિ ફાઇનલમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને 40 રને હરાવ્યું હતું.
Published : September 11, 2026 at 6:45 AM IST
IND W vs BAN W Semifinal: સાત વખતની ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમ મહિલા ટી-20 એશિયા કપ 2026ની પ્રથમ સેમિ ફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશને 40 રને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગઇ છે.
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે નિરાશાજનક બેટિંગનું પ્રદર્શન કરવા છતાં 6 વિકેટે 149 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. જેમાં ઓપનર બેટ્સમેન શેફાલી વર્મા (64 રન)એ અડધી સદી ફટકારી હતી. શેફાલી વર્માએ પોતાની ઇનિંગમાં 40 બોલનો સામનો કરતા સાત ફોર અને ત્રણ સિક્સર ફટકારી હતી. આ આક્રમક ઇનિંગ દરમિયાન શેફાલી વર્માને ત્રણ વખત જીવનદાન પણ મળ્યું હતું.
Marching into the Final! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
A dominant display by #TeamIndia as they win by 4️⃣0️⃣ runs to seal their spot in the Final of the #WomensAsiaCup 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#INDvBAN pic.twitter.com/MtVYlVDv8n
બાંગ્લાદેશની ટીમને આ પડકાર પણ મુશ્કેલ લાગ્યો હતો. બાંગ્લાદેશની ટીમ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 109 રન જ બનાવી શકી હતી. બાંગ્લાદેશ તરફથી શોર્ણા અખ્તર અણનમ 22 રન બનાવીને ટોપ સ્કોરર રહી હતી. આ સિવાય દિલારા અખ્તરે 21 અને કેપ્ટન નિગાર સુલ્તાને 19 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી અનુભવી સ્પિનર દીપ્તિ શર્માએ ચાર ઓવરમાં 26 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે શ્રી ચરણી અને પ્રેમા રાવતને 1-1 સફળતા મળી હતી જ્યારે નંદની શર્માએ 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
ભારતની બેટિંગ ખાસ રહી નહતી. સ્પિન બોલિંગને સારી રીતે રમનારી ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર (28 બોલમાં અણનમ 24 રન) પોતાની ઇનિંગમાં મોટાભાગનો સમય સંઘર્ષ કરતી જોવા મળી હતી. હરમનપ્રીતે પ્રથમ 16 બોલમાં માત્ર ચાર રન જ બનાવ્યા હતા. શેફાલીએ એકલા દમ પર ભારતને પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું હતું. શેફાલીને 6,11 અને 56 રનના સ્કોરે જીવનદાન મળ્યું હતું.
Another complete performance from the Women in Blue and they are through to the Grand Finale of the #DPWorldWomensAsiaCup2026 💪— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2026
#DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvBANW #ACC pic.twitter.com/3xJ2KIcR7v
ભારતે પાવરપ્લેમાં એક વિકેટે 45 રન બનાવીને સારી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ મિડલ ઓવરમાં રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. ભારતની ત્રીજા નંબરની નવી બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલ (24 બોલમાં 20 રન) ટૂર્નામેન્ટમાં દબાણમાં રહી હતી, તેને અખ્તરના બોલ પર સારી કવર ડ્રાઇવ ફટકારી હતી. બાદમાં તેને ક્રીઝથી બહાર નીકળીને સિક્સર પણ ફટકારી હતી પરંતુ આ બોલરના બોલ પર તે આઉટ થઇ ગઇ હતી.
When the going got tough, Shafali Verma got going! 💥— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
Striking at a solid 160 to steer the innings, she bags the Player of the Match award 👏#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvBAN | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/EGnt8V2qQE
વિકેટ કીપર બેટ્સમેન ઋચા ઘોષ (16 બોલમાં 21 રન) પણ શરૂઆત ધીમી રહી હતી પરંતુ તેને મહત્ત્વપૂર્ણ રન જોડવામાં સફળતા મેળવી હતી. કેપ્ટન હરમનપ્રીતે ઇનિંગના અંતમાં બે સિક્સર ફટકારી હતી જેને કારણે ભારત 149 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું હતું.
હવે રવિવારે ફાઇનલ મેચમાં ભારતનો મુકાબલો 11 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનાર બીજી સેમિ ફાઇનલ મેચની વિજેતા ટીમ સામે થશે.
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