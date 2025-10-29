શેફાલી વર્માનું સેમિફાઇનલ પહેલા મહત્વપૂર્ણ નિવેદન, સેમિફાઇનલ પહેલા કાંગારૂઓને ચેતવણી આપી, જુઓ વીડિયો
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા શેફાલી વર્માએ નેટમાં સખત પ્રેક્ટિસ કરી અને એક મોટું નિવેદન આપ્યું.
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વિસ્ફોટક બેટ્સમેન શેફાલી વર્માએ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના બીજા સેમિફાઇનલ પહેલા બ્યુગલ વગાડી દીધો છે. જમણા હાથની ઓપનર પ્રતિકા રાવલ ઘાયલ થયા બાદ તેને રાતોરાત ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી.
શેફાલીએ ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ 29 ઓક્ટોબરે યોજાવાની છે. આ મેચ નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ બપોરે 2:30 વાગ્યે થશે. આ પહેલા, શેફાલી વર્મા ભારતીય ટીમમાં જોડાઈ ગઈ છે અને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી છે.
સેમિફાઇનલ પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન
BCCI મહિલાએ તેના એકાઉન્ટ પરથી શેફાલીનો એક વિડિઓ શેર કર્યો છે. વિડિઓમાં, તે જોરશોરથી પ્રેક્ટિસ કરતી જોઈ શકાય છે. તે ટીમ ઇન્ડિયામાં જોડાવા અને વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં રમવા અંગે પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપે છે. ચાલો જાણીએ શેફાલી વર્મા શું કહે છે.
શેફાલી વર્માએ કહ્યું, "જો તમે સેમિફાઇનલમાં પહોંચો છો, તો તે ખૂબ જ પડકારજનક છે. ઘરે રમવું, ખાસ કરીને વર્લ્ડ કપમાં, એક અનોખી પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. આટલા બધા દર્શકો તમને ઉત્સાહિત કરી રહ્યા છે તે ખૂબ જ સારી વાત છે. જ્યારે સ્ટેડિયમ ભરેલું હોય છે, ત્યારે ખેલાડીના પગ આપમેળે ઉપર આવવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં, પ્રેરણા મહાન રહેશે. જીતવા માટે હું જેટલો સરળ અભિગમ રાખીશ, તેટલી મારી તૈયારી વધુ સારી રહેશે."
શેફાલીએ આગળ કહ્યું, "ભગવાનએ મને અહીં મોકલ્યો છે, તેથી હું મારું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કરીશ. જો હું રમીશ, તો હું મારા શ્રેષ્ઠ ઇરાદા જાળવી રાખીશ અને ટીમને જે જોઈએ છે તે કરીશ. હું મારી જાતને નાની નાની વાતો કહેતી રહીશ જેમ કે શાંત રહો અને મારી જાત પર વિશ્વાસ રાખો. આ મને ઘણી મદદ કરશે, અને હું પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ રાખીશ. મને આશા છે કે મારા માટે બધું સારું થશે."
શેફાલી વર્માનો ODI રેકોર્ડ
હરિયાણાના રોહતકની 21 વર્ષીય બેટ્સમેન શેફાલી વર્મા પાસે ODI ના પ્રભાવશાળી આંકડા ન હોય શકે, પરંતુ જો તે સેમિફાઇનલમાં બેટથી રન બનાવે છે, તો તે ટીમ ઇન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. શેફાલીએ ભારત માટે 29 મેચોમાં 29 ઇનિંગ્સમાં 23.00 ની સરેરાશ અને 83.2 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 644 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ 4 અડધી સદી, 82 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
