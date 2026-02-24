ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી ODIમાં હરમનપ્રીત ઈજાગ્રસ્ત, BCCIએ આપી ફિટનેસ અપડેટ

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
HARMANPREET KAUR INJURY UPDATES: ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વનડે દરમિયાન ઘાયલ થઈ હતી. આ ઈજાને કારણે હરમનપ્રીત ફિલ્ડિંગ પણ કરી શકી ન હતી. બેટિંગ કરતી વખતે તેને ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ હરમનપ્રીતની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે બોર્ડની મેડિકલ ટીમ તેની ફિટનેસ પર નજર રાખી રહી છે.

બીસીસીઆઈએ હરમનપ્રીતની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું, "બેટિંગ કરતી વખતે ડાબા ઘૂંટણમાં ઈજા થવાને કારણે કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર બીજી ઇનિંગમાં ફિલ્ડિંગમાં ઉતરી ન હતી. બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમ તેની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. તેની ગેરહાજરીમાં ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું."

ઓસ્ટ્રેલિયાની પહેલી વન ડેમાં જીત

ભારતે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 2-1થી હરાવ્યું હતું, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ODI શ્રેણીની શરૂઆત જીત સાથે કરી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે હરમનપ્રીત અને સ્મૃતિ મંધાનાની અડધી સદીની મદદથી 48.3 ઓવરમાં 214 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ એલિસા હીલી અને બેથ મૂનીની અડધી સદી અને એનાબેલ સધરલેન્ડની શાનદાર બેટિંગની મદદથી 38.2 ઓવરમાં ચાર વિકેટે 217 રન બનાવીને વિજય મેળવ્યો. આ સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.

મંધાના અને હરમનપ્રીતની શાનદાર બેટિંગ

બ્રિસ્બેનના એલન બોર્ડર ફિલ્ડ ખાતે રમાયેલી ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને છ વિકેટથી હરાવ્યું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાની અડધી સદી ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલિસા હીલી અને બેથ મૂનીની ઇનિંગ્સથી ઢંકાઈ ગઈ. શ્રેણીની બીજી મેચ 27 ફેબ્રુઆરીએ હોબાર્ટમાં રમાશે. ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, પરંતુ મંધાનાએ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર સાથે મળીને ચોથી વિકેટ માટે 72 બોલમાં 48 રન ઉમેરીને ભારતને આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. મંધાના 68 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સાથે 58 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, ત્યારબાદ કેપ્ટન કૌરે ઇનિંગ્સની કમાન સંભાળી. હરમનપ્રીત કૌરે 84 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

