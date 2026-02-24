IND W vs AUS W: પ્રથમ વન-ડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની આસાન જીત, ભારતને છ વિકેટથી હરાવ્યું
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતીય ટીમે 48.3 ઓવરમાં 214 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ફક્ત 38.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
IND W vs AUS W: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ બ્રિસ્બેનના પ્રખ્યાત ગાબા મેદાન પર રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 48.3 ઓવરમાં 214 રન બનાવ્યા. સ્મૃતિ મંધાના (58) અને હરમનપ્રીત કૌર (53) એ અડધી સદી ફટકારી, પરંતુ નીચલા ક્રમના બેટ્સમેનોના સહયોગના અભાવે ટીમ મોટા સ્કોર સુધી પહોંચી શકી નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 38.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
ભારતની ઇનિંગ્સ
ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી. મેચના બીજા બોલ પર પ્રતિકા રાવલ (0) ના રૂપમાં ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ફટકો પડ્યો, ટીમ હજુ સુધી ખાતું ખોલી શકી ન હતી. ત્યારબાદ, સ્મૃતિ મંધાનાએ શેફાલી વર્મા સાથે બીજી વિકેટ માટે 25 રનની ભાગીદારી કરીને ઇનિંગ્સને પુનર્જીવિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. શેફાલીએ 17 બોલમાં ફક્ત 4 રન બનાવીને ચાહકોને નિરાશ કર્યા. મંધાનાએ જેમીમા રોડ્રિગ્ઝ (8) સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 27 રન ઉમેરીને ટીમનો સ્કોર 50ને પાર પહોંચાડ્યો. જેમીમાના ગયા પછી, મંધાનાએ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર સાથે ચોથી વિકેટ માટે 72 બોલમાં 48 રન ઉમેરીને ભારતને સદી સુધી પહોંચાડ્યું.
મંધાના 68 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સાથે 58 રન બનાવીને આઉટ થઈ, ત્યારબાદ કેપ્ટન કૌરે જવાબદારી સંભાળી. હરમનપ્રીત કૌરે 84 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, તેણીએ રિચા ઘોષ સાથે ૩૭ રન ઉમેર્યા, જ્યારે કાશ્વી ગૌતમ સાથે ૫૩ રન ટીમના ખાતામાં ઉમેર્યા. રિચા ઘોષે ૩૮ બોલમાં ૨ ચોગ્ગા સાથે ૨૩ રન બનાવ્યા, જ્યારે કાશ્વીએ ૪૪ બોલમાં ૪૩ રનની ઇનિંગ રમીને ભારતને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી, એશ્લે ગાર્ડનરે ૩૩ રનમાં સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે મેગન શુટે બે વિકેટ લીધી. ડાર્સી બ્રાઉન, અલાના કિંગ, તાહલિયા મેકગ્રા અને સોફી મોલિનેક્સે એક-એક વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ઇનિંગ્સ
215 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ઓસ્ટ્રેલિયાએ એલિસા હીલી અને ફોબી લિચફિલ્ડ સાથે મજબૂત શરૂઆત કરી. તેમણે પ્રથમ વિકેટ માટે 55 રન ઉમેર્યા. લિચફિલ્ડ 32 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. આ દરમિયાન જ્યોર્જિયા વોલ સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ રહી. બંનેને શ્રીચરાનીએ આઉટ કર્યા. ત્યારબાદ કેપ્ટન હીલીએ બેથ મૂની સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 64 રનની ભાગીદારી કરીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમી રહેલી હીલીએ 70 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
ત્યારબાદ મૂનીએ એનાબેલ સધરલેન્ડ સાથે 85 રનની ભાગીદારી કરી. મૂની ૭૬ બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 76 રન બનાવીને આઉટ થયો. સધરલેન્ડ 44 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 48 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. એશ્લે ગાર્ડનર પણ પાંચ રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. ભારત તરફથી શ્રીચરાનીએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે ક્રાંતિ ગૌર અને દીપ્તિ શર્માએ 1-1 વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ- 11
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિક રાવલ, શેફાલી વર્મા, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમીમા રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, કાશ્વી ગૌતમ, શ્રી ચારણી, ક્રાંતિ ગૌડ અને રેણુકા સિંહ ઠાકુર.
ઓસ્ટ્રેલિયા: એલિસા હીલી (કેપ્ટન), ફોબી લિચફિલ્ડ, જ્યોર્જિયા વોલ, બેથ મૂની (વિકેટકીપર), એનાબેલ સધરલેન્ડ, એશ્લે ગાર્ડનર, તાહલિયા મેકગ્રા, સોફી મોલિનેક્સ, અલાના કિંગ, મેગન સ્કટ અને ડાર્સી બ્રાઉન.
