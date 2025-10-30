ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને જીત માટે આપ્યો 339 ટાર્ગેટ, ફોબી લિચફિલ્ડે શાનદાર સદી ફટકારી

ફોબી લિચફિલ્ડની સદીની મદદથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને જીત માટે 339 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને જીત માટે આપ્યો 339 ટાર્ગેટ
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને જીત માટે આપ્યો 339 ટાર્ગેટ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 49.5 ઓવરમાં 338 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની ફોબી લિચફિલ્ડે 119 રનની શાનદાર સદી ફટકારી. ભારતને જીતવા માટે હવે 339 રનની જરૂર છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ફોબી લિચફિલ્ડ અને એલિસા હીલીએ ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેમણે 5.1 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 25 રન ઉમેર્યા. ક્રાંતિ ગૌરે ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી, એલિસા હીલીને 5 રન પર આઉટ કરી. આ પછી, એલિસ પેરીએ લિચફિલ્ડ સાથે મળીને ટીમનો સ્કોર 180 સુધી પહોંચાડ્યો.

ફોબી લિચફિલ્ડે શાનદાર સદી ફટકારી
ફોબી લિચફિલ્ડે શાનદાર સદી ફટકારી (IANS)

ફોબી લિચફિલ્ડે શાનદાર સદી ફટકારી

ફોબી લિચફિલ્ડે શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણીએ પહેલા 45 બોલમાં 10 ચોગ્ગા સાથે 50 રન બનાવ્યા, અને પછી 77 બોલમાં 17 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 100 રન બનાવ્યા. આ લિચફિલ્ડની ત્રીજી ODI સદી હતી. 28મી ઓવરના બીજા બોલ પર અમનજોત કૌરના હાથે તેણીને ક્લીન બોલ્ડ કરવામાં આવી, જ્યારે તેણી લેપ સ્વીપ શોટ લેવા ગઈ અને તેના સ્ટમ્પ્સ વેરવિખેર થઈ ગયા. તેણીએ 119 રનની ઇનિંગ રમી.

પેરી અને ગાર્ડનરે અડધી સદી ફટકારી

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, એલિસ પેરીએ 66 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 50 રન બનાવ્યા. પેરીને રાધા યાદવે 77 રન બનાવીને આઉટ કરી. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બેથ મૂનીએ 24 રન બનાવ્યા, જ્યારે કિમ ગાર્થે 16 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની એશ્લે ગાર્ડનરે અંતિમ ઓવરોમાં અડધી સદી ફટકારી. ગાર્ડનરે 45 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 65 રન બનાવ્યા. તે રન આઉટ થયા પહેલા રન આઉટ થઈ ગઈ. ભારત માટે, દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ વિકેટ લીધી. શ્રી ચારાનીએ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌર અને અમનજોત કૌરે એક-એક વિકેટ લીધી.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો

મેચની શરૂઆતમાં, ભારતની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી ટોસ માટે મેદાનમાં આવી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, અને ભારતને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.

ભારતીય ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમે આ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફક્ત બે ફેરફાર કર્યા છે. એલિસા હીલી અને સોફી મોલિનેક્સને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જ્યોર્જિયા વોલ અને જ્યોર્જિયા બહેરામને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ભારતીય ટીમે બાંગ્લાદેશ સામેની તેની છેલ્લી લીગ મેચમાંથી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી ત્રણ ખેલાડીઓને બહાર કરી દીધા છે. હરમનપ્રીત કૌરે સેમિફાઇનલ માટે રિચા ઘોષ અને ક્રાંતિ ગૌડને પાછા બોલાવ્યા છે, જ્યારે શેફાલી વર્માએ ઓપનર પ્રતિકા રાવલની જગ્યાએ લીધી છે, જે ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. ઉમા છેત્રી અને હરલીન દેઓલને પણ બહાર કરવામાં આવ્યા છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઇંગ-11

ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચારણી, રેણુકા ઠાકુર.

ઓસ્ટ્રેલિયા: ફોબી લિચફિલ્ડ, એલિસા હીલી (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), એલિસ પેરી, બેથ મૂની, એનાબેલ સધરલેન્ડ, એશલી ગાર્ડનર, તાહલિયા મેકગ્રા, સોફી મોલિનેક્સ, અલાના કિંગ, કિમ ગાર્થ, મેગન શૂટ.

આ પણ વાંચો:

  1. IND W vs AUS W: સેમિફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ કાળી પટ્ટી કેમ પહેરી? જાણો તેનું આશ્ચર્યજનક કારણ
  2. INDIA W VS AUSTRALIA W: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ વરસાદના કારણે રદ્દ થશે તો શું થશે? જાણો

TAGGED:

IND W VS AUS W 2ND SEMI FINAL MATCH
IND W VS AUS W SEMI FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.