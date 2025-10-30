ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ પસંદ કરી, ભારતીય ટીમમાં ત્રણ ફેરફાર કરાયા

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમો નવી મુંબઈમાં સેમિફાઇનલ મેચ રમી રહી છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેનાથી ભારતને પહેલા બોલિંગ કરવાનું આમંત્રણ મળ્યું હતું.

ભારતીય ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમે આ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફક્ત બે ફેરફાર કર્યા છે. એલિસા હીલી અને સોફી મોલિનેક્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે જ્યોર્જિયા વોલ અને જ્યોર્જિયા બહેરામને બહાર કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ભારતીય ટીમે બાંગ્લાદેશ સામેની તેની છેલ્લી લીગ મેચમાંથી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી ત્રણ ખેલાડીઓને બહાર કરી દીધા છે. હરમનપ્રીત કૌરે સેમિફાઇનલ માટે રિચા ઘોષ અને ક્રાંતિ ગૌડને પાછા બોલાવ્યા છે, જ્યારે શેફાલી વર્માને ઓપનર પ્રતિકા રાવલની જગ્યાએ સામેલ કરવામાં આવી છે, જે ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. આ સાથે, ઉમા ક્ષેત્રી અને હરલીન દેઓલને બહાર કરવામાં આવ્યા છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઈંગ 11

ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકુર.

ઓસ્ટ્રેલિયા: ફોબી લિચફિલ્ડ, એલિસા હીલી (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), એલિસ પેરી, બેથ મૂની, એનાબેલ સધરલેન્ડ, એશલી ગાર્ડનર, તાહલિયા મેકગ્રા, સોફી મોલિનેક્સ, અલાના કિંગ, કિમ ગાર્થ, મેગન શૂટ.

આ પણ વાંચો:

  1. આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ, આ 5 ભારતીય ખેલાડી પર રહેશે નજર

TAGGED:

INDIA W VS AUSTRALIA W
WOMENS WORLD CUP 2025
IND W VS AUS W

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.