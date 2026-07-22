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ભારત સામેની T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે ટીમની ઘોષણા, 3 ખતરનાક ખેલાડીઓને મળી તક

ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે ભારત સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં કેટલાક ખેલાડીઓએ વાપસી કરી છે.

ભારત સામેની T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે ટીમની ઘોષણા
ભારત સામેની T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે ટીમની ઘોષણા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 1:12 PM IST

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IND VS ZIM: ઝિમ્બાબ્વે 23 જુલાઈથી ઘરઆંગણે ભારત સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટે તેના માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઝિમ્બાબ્વેએ તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશ સામે ઘરઆંગણે છેલ્લી T20 શ્રેણી રમી હતી, અને ટીમમાં ત્રણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ઓલરાઉન્ડર વેસ્લી માધેવેરે અને ફાસ્ટ બોલર ન્યુમેન ન્યામહુરી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ 15 સભ્યોની ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તફાદ્ઝવા ત્સિગાને પહેલીવાર T20 ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ શ્રેણીમાં અનુભવી ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ખેલાડી સિકંદર રઝા ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળશે.

બેનેટ, બર્લ અને મુઝારાબાની પર મોટી જવાબદારી

ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ 23 જુલાઈએ ભારત સામે T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ રમશે, જ્યારે આગામી બે મેચ 25 અને 26 જુલાઈએ રમાશે, જે ત્રણેય મેચ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ઝિમ્બાબ્વે દ્વારા જાહેર કરાયેલી ઝિમ્બાબ્વે ટીમમાં બ્રાયન બેનેટ, રાયન બર્લ અને ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય ખેલાડીઓને અનુભવી ખેલાડીઓ માનવામાં આવે છે. તેથી, સિકંદર રઝાની સાથે તેમનું પ્રદર્શન પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ T20 શ્રેણી માટે ન્યામહુરીની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ કરાયેલા તનાકા ચિવાંગા પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યા છે.

T20I શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ:

સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રેયાન બર્લ, તનાકા ચિવાંગા, બેન કરન, બ્રાડ ઇવાન્સ, વેસ્લી માધવેરે, તડવાનાશે મારુમાની, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નગારાવા, ન્યુમેન ન્યામહુરી, મિલ્ટન શુમ્બા, તફાદ્જવા ત્સિગા.

T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ:

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંઘ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ. (વિકેટકીપર)

ઝિમ્બાબ્વેએ ભારતને ફક્ત ત્રણ T20 મેચમાં હરાવ્યું છે

ભારત સામે T20 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેનો રેકોર્ડ ખાસ પ્રભાવશાળી નથી. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 14 ટી20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે 11 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે ફક્ત ત્રણ મેચ જીતી શક્યું છે. તેથી, આ શ્રેણી તેમના માટે સરળ રહેશે નહીં.

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