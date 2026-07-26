IND vs ZIM: 24 કલાકમાં બીજીવાર મેદાનમાં ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા, જાણો લાઈવ ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવું?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 26 જુલાઈના રોજ હરારેમાં રમાશે.
Published : July 26, 2026 at 12:51 PM IST
IND VS ZIM 3RD T20I: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 26 જુલાઈના રોજ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીની પહેલી બે મેચ આ જ સ્થળે રમી હતી; તેઓએ શરૂઆતની મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી અને બીજી મેચ 90 રનથી જીતી હતી, જેનાથી શ્રેણીમાં અજેય લીડ સ્થાપિત થઈ હતી. આ સાથે, ભારતીય ટીમે ICC T20 ટીમ રેન્કિંગમાં પણ નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. હવે, શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમ 3-0 થી શ્રેણી સ્વીપ પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ત્રીજી મેચ IST સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે અને ફેનકોડ એપ પર ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવું
હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ પર ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની શ્રેણીની ત્રીજી T20 મેચ IST સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ 4:00 વાગ્યે થશે. ભારતીય ચાહકો 'યુનાઈટ-8 સ્પોર્ટ્સ' ચેનલ પર લાઈવ ટીવી પ્રસારણ જોઈ શકે છે. ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગની વાત કરીએ તો, મેચ ફેનકોડ એપ પર ઉપલબ્ધ રહેશે; ચાહકો ફેનકોડમાં લોગ ઇન કરીને તેમના સ્માર્ટ ટીવી પર પણ સરળતાથી રમત જોઈ શકે છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની ત્રીજી T20 મેચનું લાઈવ પ્રસારણ DD સ્પોર્ટ્સ પર પણ કરવામાં આવશે, જે DD ફ્રી ડિશ દ્વારા જોઈ શકાય છે.
🇮🇳 भारत 🆚 जिम्बाब्वे | तीसरा और अंतिम T20I 🏏— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 26, 2026
कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में #TeamIndia पहले ही तीन मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। 💪
अब भारतीय टीम की नज़रें क्लीन स्वीप पर हैं। क्या टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज़ का शानदार समापन करेगी? #ZIMvIND @BCCI pic.twitter.com/SoMe5Tw9nh
હરારેમાં હવામાન કેવું રહેશે?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રીજી T20 મેચ દરમિયાન હરારેમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. રમત દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી, અને આખા દિવસ દરમિયાન તડકાની આગાહી કરવામાં આવી છે. મહત્તમ તાપમાન 24°C ની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે, અને ઓછામાં ઓછું 8°C રહેવાની શક્યતા છે. પરિણામે, હવામાન મેચને વિક્ષેપિત કરશે નહીં, અને ચાહકો સંપૂર્ણ 20 ઓવરની સ્પર્ધાના ઉત્સાહની રાહ જોઈ શકે છે.
Kya Team India Zimbabwe ka clean sweep complete karegi? 👊🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) July 26, 2026
Tune in to the Bhojpuri & Haryanvi Watchalong aur har moment ko apni language mein enjoy kijiye!#ZIMvIND | 3rd T20I | SUN, 4:30 PM on Star Sports YouTube & JioHotstar pic.twitter.com/WKSGQOuxie
ત્રીજી T20 માટે અભિષેક શર્મા પર બધાની નજર છે
ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ઉતાર-ચઢાવની સીઝનનો અનુભવ કર્યો છે; ખાસ કરીને, ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન અત્યાર સુધી રમાયેલી બંને T20 મેચમાં તેનું બેટ શાંત રહ્યું છે. પ્રથમ મેચમાં માત્ર એક રન બનાવ્યા બાદ, તે બીજી મેચમાં માત્ર 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પરિણામે, ત્રીજી મેચ અભિષેક શર્મા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. વૈભવ સૂર્યવંશી જેવા અન્ય ખેલાડીઓ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે; જ્યારે તેણે પહેલી મેચમાં 50 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, ત્યારે બીજી મેચમાં તે ફક્ત 20 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
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