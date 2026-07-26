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ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરી, ટીમ ઈન્ડિયાએ લગાવી જીતની હેટ્રિક

ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીમાં 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કરી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેને તેની જ ધરતી પર T20I શ્રેણીમાં વ્હાઇટવોશ કર્યો.

ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરી
ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 8:34 PM IST

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IND vs ZIM: ભારતીય ટીમે 16 વર્ષ પછી ઝિમ્બાબ્વે સામે તેની જ ધરતી પર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કર્યું છે. શ્રેયસ ઐયર ઝિમ્બાબ્વેમાં T20I ક્લીન સ્વીપ મેળવનાર માત્ર બીજો ભારતીય કેપ્ટન બન્યો છે. હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી અને અંતિમ T20 મેચમાં, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 35 રનથી હરાવ્યું. મેચની વાત કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયાએ વૈભવ સૂર્યવંશીના 81 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગની મદદથી ઝિમ્બાબ્વે માટે 193 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. જવાબમાં, ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ 7 વિકેટ ગુમાવીને 157 રન જ બનાવી શકી. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી રાયન બર્લે 54 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. ભારત તરફથી ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવે 3 વિકેટ લીધી.

ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલા 193 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઝિમ્બાબ્વે ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. યુવા ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવે ઇનિંગ્સના પહેલા જ બોલ પર ઝિમ્બાબ્વેને શરૂઆતનો ઝટકો આપ્યો, જેના કારણે બ્રાયન બેનેટ પેવેલિયનમાં પાછો ફર્યો. બેનેટ શ્રેણીમાં બીજી વખત મયંકનો શિકાર બન્યો, ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો.

ત્યારબાદ, યશ ઠાકુરે - જે પોતાની બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહ્યો હતો - ચોથી ઓવરમાં સતત બે વિકેટ લઈને ઝિમ્બાબ્વેને મોટો ફટકો આપ્યો. ઓવરના ચોથા બોલ પર, યશે ડીયોન માયર્સને આઉટ કર્યો; માયર્સે 15 બોલમાં 19 રન બનાવ્યા, જેમાં તેણે તેની ઇનિંગ દરમિયાન એક ફોર અને એક સિક્સર ફટકારી. બીજી જ બોલ પર, યશ ઠાકુરે કેપ્ટન સિકંદર રઝાની વિકેટ લીધી, જે પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો.

ત્યારબાદ, સ્પિનર ​​રવિ બિશ્નોઈએ બેન કુરાનને આઉટ કરીને ઝિમ્બાબ્વેને ચોથો ઝટકો આપ્યો. કુરાને 19 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ રાયન બર્લ અને વેસ્લી માધેવેરે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને પાંચમી વિકેટ માટે પચાસ રનની ભાગીદારી કરી, પરંતુ મયંક યાદવે માધેવેરેને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી નાખી. માધેવેરે 25 બોલમાં 28 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં તેણે એક ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા.

અશોક શર્માએ એક રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર તાડીવાનાશે મારુમાનીને આઉટ કરીને પોતાની પ્રથમ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ, મયંક યાદવે બ્રેડ ઇવાન્સને આઉટ કરીને ઝિમ્બાબ્વેને સાતમો ઝટકો આપ્યો. રાયન બર્લ અંત સુધી પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો હોવા છતાં, તેને બીજા છેડેથી બહુ ઓછો ટેકો મળ્યો; તે 43 બોલમાં 54 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતીય ટીમે 5 વિકેટ ગુમાવીને 192 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી, યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ 41 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 81 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. વિકેટકીપર-બેટર ઇશાન કિશને 26 બોલમાં 29 રન (4 ચોગ્ગા સાથે) અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે 18 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા. વધુમાં, રિંકુ સિંહે 14 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 25 રન બનાવ્યા, જ્યારે તિલક વર્મા 9 બોલમાં 11 રન બનાવી અણનમ રહ્યા. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી, બ્રેડ ઇવાન્સે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, વેસ્લી માધેવેરે અને કેપ્ટન સિકંદર રઝાએ એક-એક વિકેટ લીધી.

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