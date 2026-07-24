IND vs ZIM: શું બીજી T20 મેચનો સમય બદલાશે? જાણો ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આગામી મેચ ક્યારે રમાશે
IND vs ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે T20 શ્રેણીની બીજી મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કયા સમયે રમાશે? ચાલો જાણીએ...
Published : July 24, 2026 at 4:08 PM IST
IND vs ZIM: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીના પહેલા મેચમાં વિજય મેળવ્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ હવે શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. જો ભારત આગામી મેચ જીતશે, તો તેઓ અજેય લીડ મેળવશે. જોકે, યજમાન ટીમ બીજી T20 મેચમાં ભારતને હરાવવા અને શ્રેણી બરાબર કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. બીજી T20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તેની વિગતો અહીં આપેલ છે.
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ 25 જુલાઈ, શનિવારના રોજ રમાશે, જેમાં બંને ટીમો પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
IND vs ZIM: આગામી મેચ ક્યાં રમાશે?
ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીની ત્રણેય મેચ એક જ સ્થળે રમવાની છે. પરિણામે, પ્રથમ મેચની જેમ, બીજી T20 મેચ પણ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે યોજાશે.
India Tour of Zimbabwe ⚡️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 20, 2026
🏏 3 T20Is 🗓️ July 23, 25 & 26
Catch all the LIVE action on DD Sports 📺 (DD Free Dish)#TeamIndia #ZIMvIND #MenInBluepic.twitter.com/UW41z7CxHf
IND vs ZIM: મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ઝિમ્બાબ્વેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી T20 મેચ પણ તે જ સમયે શરૂ થશે; આ શ્રેણીના સમયપત્રકમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આમ, ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે બીજી T20 મેચ શનિવારે સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને કેપ્ટન સાંજે 4:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ભારતે પ્રથમ T20 મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી
હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાયેલી પ્રથમ T20 મેચમાં, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઝિમ્બાબ્વેની ટીમે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 125 રન બનાવ્યા. તેમનો કોઈ પણ બેટ્સમેન 40 રન પણ બનાવી શક્યો નહીં.
The opener goes to India.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 23, 2026
We go again on Saturday. 🇿🇼 🇮🇳 #ZIMvIND #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/aghQXIZD3t
126 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 14મી ઓવરના બીજા બોલે ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. પરિણામે, ભારતે 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. ટીમ ઈન્ડિયા માટે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ અડધી સદી ફટકારી, જ્યારે ઈશાન કિશન 35 રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર (28*) અને તિલક વર્મા (6*) અણનમ રહ્યા, અને તેમની ટીમને વિજય અપાવ્યો. આમ, ભારતે મેચ 7 વિકેટથી જીતી અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી.
T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંઘ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ. (વિકેટકીપર)
T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ
સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રેયાન બર્લ, બેન કુરન, બ્રાડ ઇવાન્સ, ક્લાઇવ મેડન (વિકેટકીપર), ટીનોટેન્ડા માપોસા, તાદીવાનાશે મારુમાની, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નગારવા, ન્યૂમૈન ન્યામુરી, મિલ્ટન શુંબા.
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