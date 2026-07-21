IND VS ZIM LIVE STREAMING: T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો મફતમાં લાઈવ મેચ કેવી રીતે જોઈ શકશો
ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર 23 જુલાઈએ પોતાની પહેલી મેચ રમશે. આ શ્રેણીમાં ફરી એકવાર બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે.
Published : July 21, 2026 at 2:03 PM IST
IND VS ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે T20 શ્રેણીનો પહેલો મેચ 23 જુલાઈએ રમાશે. શ્રેયસ ઐયર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણીમાં ફરી એકવાર બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. આ T20 શ્રેણી વૈભવ સૂર્યવંશી માટે મોટી હશે, જેમણે તાજેતરમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. વૈભવ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચમાં ફક્ત 42 રન જ બનાવી શક્યો હતો. તેથી, 15 વર્ષીય ખેલાડી ઝિમ્બાબ્વે સામે તેના બેટથી મોટો પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વે પહોંચી ગઈ છે અને તેણે પોતાની પહેલી પ્રેક્ટિસ મેચ યોજી છે, જેમાં વૈભવ બોલિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. આ શ્રેણી ખૂબ જ રોમાંચક રહેવાની અપેક્ષા છે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?
ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 અને ODI શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે આગામી શ્રેણીનો સમય છે. ટીમ ઈન્ડિયા ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ પર ત્રણ T20 મેચ રમશે. ટીમ ત્યાં પહોંચી ગઈ છે અને મેચની તૈયારી કરી રહી છે. આ દરમિયાન, મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો, 4 વાગ્યે થશે. આનો અર્થ એ છે કે જો સંપૂર્ણ 20 ઓવરની રમત રમાય છે, તો તે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં સમાપ્ત થઈ જશે. એટલા માટે અમે તમને કહ્યું હતું કે જો તમે સાંજે 7 કે 7:30 વાગ્યા સુધી રાહ જુઓ છો, તો તમે મેચ ચૂકી જવાની શક્યતા ખૂબ જ છે.
Hitting the ground running in Harare 🔛— BCCI (@BCCI) July 21, 2026
🎥 Snippets from #TeamIndia's first training session ahead of the #ZIMvIND T20I series 🙌 pic.twitter.com/ErTaDWBugB
તમે કઈ ચેનલ પર લાઈવ મેચ જોઈ શકશો?
ભારતમાં, તમે ઝિમ્બાબ્વે અને ભારત વચ્ચેની T20 શ્રેણી Unite8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકશો.
ભારતમાં લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?
ભારતમાં ફેનકોડ એપ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ઉપલબ્ધ થશે.
ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે T20 શ્રેણી તમે ભારતમાં મફતમાં કેવી રીતે જોઈ શકો છો?
ત્રણેય મેચ ભારતમાં DD સ્પોર્ટ્સ પર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે, જેનો ચાહકો મફતમાં આનંદ માણી શકશે.
India Tour of Zimbabwe ⚡️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 20, 2026
🏏 3 T20Is 🗓️ July 23, 25 & 26
Catch all the LIVE action on DD Sports 📺 (DD Free Dish)#TeamIndia #ZIMvIND #MenInBluepic.twitter.com/UW41z7CxHf
T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંઘ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ. (વિકેટકીપર)
T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ
સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રેયાન બર્લ, બેન કુરન, બ્રાડ ઇવાન્સ, ક્લાઇવ મેડન (વિકેટકીપર), ટીનોટેન્ડા માપોસા, તાદીવાનાશે મારુમાની, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નગારવા, ન્યૂમૈન ન્યામુરી, મિલ્ટન શુંબા.
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