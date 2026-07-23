ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 7 વિકેટે હરાવ્યું, વૈભવ સૂર્યવંશી અને ઇશાન કિશનની વિસ્ફોટક બેટિંગ
ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામેની પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ સાત વિકેટથી જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવી છે.
Published : July 23, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:58 PM IST
IND vs ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 23 જુલાઈના રોજ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ હતી. ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે ઝિમ્બાબ્વે મોટો સ્કોર બનાવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. ઝિમ્બાબ્વેનો કોઈ પણ બેટ્સમેન ખાસ અસર કરી શક્યો ન હતો. ભારત માટે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી, ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારીને ટીમને જીત તરફ દોરી ગઈ.
ઝિમ્બાબ્વેએ 125 રન બનાવ્યા હતા
ઝિમ્બાબ્વેએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 125 રન બનાવ્યા. ઓપનર બ્રાયન બેનેટ ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. વધુમાં, બેન કુરન 8 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન સિકંદર રઝા પણ પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, 10 બોલમાં માત્ર 4 રન બનાવીને આઉટ થયા. રાયન બર્લે 35 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા, જ્યારે વેસ્લી માધેવેરે 34 બોલમાં 39 રનનું યોગદાન આપ્યું. અંત તરફ, તાદિવાનાશે મારુમાનીએ 20 બોલમાં 27 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી.
The opener goes to India.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 23, 2026
We go again on Saturday. 🇿🇼 🇮🇳 #ZIMvIND #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/aghQXIZD3t
ભારત તરફથી શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન
ભારતે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. લગભગ બે વર્ષ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફરતા મયંક યાદવે પોતાની ચાર ઓવરમાં 18 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. પ્રિન્સ યાદવે પણ ચાર ઓવરના સ્પેલમાં 19 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. શિવમ દુબે અને રવિ બિશ્નોઈએ એક-એક વિકેટ લીધી. જોકે, પોતાની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહેલા અશોક શર્મા વિકેટ વગર રહ્યા; તેમણે પોતાની ચાર ઓવરમાં 29 રન આપ્યા.
ભારતે લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું
126 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી; અભિષેક શર્મા 8 બોલમાં 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જોકે, વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, 19 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શ્રેયસ ઐયરે 24 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા, જ્યારે તિલક વર્માએ 5 બોલમાં 6 રન બનાવ્યા. ભારતે 13.2 ઓવરમાં 3 વિકેટે 126 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
Maiden international fifty 👏— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest batter ever to score a T20I half-century 🫡
Follow the match ▶️ https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/aUWiBE9FLz
વૈભવ સૂર્યવંશીએ બનાવ્યો રેકોર્ડ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની ચોથી T20I મેચમાં પોતાની પહેલી અડધી સદી ફટકારી, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો બેટ્સમેન બન્યો. 15 વર્ષ અને 118 દિવસની ઉંમરે, વૈભવે નેપાળના કુશલ મલ્લાના અગાઉના રેકોર્ડને તોડ્યો. મલ્લાએ 8 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ કીર્તિપુરમાં 15 વર્ષ અને 340 દિવસની ઉંમરે યુએસએ સામે અડધી સદી ફટકારી હતી. વૈભવ પહેલા, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ભારતીય બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર હતો; તેંડુલકર 16 વર્ષ અને 213 દિવસનો હતો જ્યારે તેણે નવેમ્બર 1989 માં ફૈસલાબાદમાં એક ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે 59 રન બનાવ્યા હતા.
આ પહેલા, વૈભવે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણ મેચમાં 14, 13 અને 15 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેની ભારે ટીકા થઈ હતી. જોકે, તેણે ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસની પહેલી જ મેચમાં શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને પોતાના ટીકાકારોને ચૂપ કરી દીધા. વૈભવે માત્ર 18 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકારીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. અડધી સદી ફટકાર્યા પછી, આ સ્ટાર બેટ્સમેન બીજો મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ રિચાર્ડ નગારવાના બોલ પર આઉટ થયો, જેના કારણે તેની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સનો અંત આવ્યો.
T20I ક્રિકેટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન
- વૈભવ સૂર્યવંશી (ભારત) - 15 વર્ષ અને 118 દિવસ
- લુઇસ બ્રુસ (જિબ્રાલ્ટર) - 15 વર્ષ અને 56 દિવસ
- કેવિન ચઢ્ઢા (ઇન્ડોનેશિયા) - 15 વર્ષ અને 76 દિવસ
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