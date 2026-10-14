ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ચોથી T20I ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોઈ શકાય છે? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચોથી T20I મેચ હૈદરાબાદમાં રમાશે. ચાલો જાણીએ કે તમે ચોથી T20I મેચ ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોઈ શકો છો.
Published : October 14, 2026 at 1:15 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણી અત્યાર સુધીમાં ખૂબ જ રોમાંચક સાબિત થઈ છે. ત્રણ મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે બે જીતી છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ એકમાં ટોચ પર રહ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે અને હવે ચોથી T20I જીતીને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ચોથી મેચ હૈદરાબાદમાં રમાશે. ચાલો જાણીએ કે આ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી, તેમજ તે ક્યાં મફતમાં લાઈવ સ્ટ્રીમ થશે.
IND vs WI ચોથી T20I ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચોથી T20I મેચ આજે, 14 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે. આ મેચ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. T20I મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપ સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
𝘼 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙣 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙖𝙬𝙖𝙮! 💙🏆 Will Team India clinch the series with a win in the 4th T20I? 👀🔥 #INDvWI | 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/syPUdRaowp— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2026
IND vs WI મેચ ક્યાં જોઈ શકાય છે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ચોથી T20I મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. તે JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન પણ સ્ટ્રીમ કરી શકાય છે. કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી, હિન્દી અને અન્ય વિવિધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હશે.
IND vs WI મેચ તમે મફતમાં ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની આગામી T20I મેચ DD ફ્રી ડિશ પર ઉપલબ્ધ DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ફ્રી ડિશ માટે કોઈ માસિક ફી નથી, અને DD સ્પોર્ટ્સ સહિત ઘણી ચેનલો મફતમાં ઉપલબ્ધ છે. ચોથી T20I આ ચેનલ પર મફતમાં લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે.
Eyeing a series win! 👀 #TeamIndia take on West Indies in a high-octane clash at the Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad. Will the #MenInBlue taste another victory and take an unassailable 3-1 lead in the 5-match T20I series? #INDvWI @BCCI https://t.co/Zjs8vv9ccR— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 14, 2026
હવામાન રિપોર્ટ
Acuweather મુજબ, આ મેચ દરમિયાન હૈદરાબાદમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેશે, વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. ચાહકો આખી મેચ જોઈ શકશે, જેમાં દરેક મેચ 20 ઓવરની હશે. ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મેચ દરમિયાન તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. આ મેચ દરમિયાન વાદળ છવાયેલા રહેવાની શક્યતા 10% છે, પરંતુ વરસાદની શક્યતા માત્ર 1% છે. 13 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હૈદરાબાદમાં ભેજ 42% રહેવાની ધારણા છે.
ભારતની ટીમઃ શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અભિષેક શર્મા, કુલદીપ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમઃ શાઈ હોપ (કેપ્ટન), કામિલ પૂરન, શિમરોન હેટમાયર, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોવમેન પોવેલ, રોસ્ટન ચેઝ, રોમારિયો શેફર્ડ, ક્વેન્ટિન સેમ્પસન, અકેલ હુસૈન, શમર જોસેફ, આમિર જાંગૂ, ગુડાકેશ મોટી, કિમો પોલ, મેથ્યૂ ફોર્ડ, શમાર સ્પ્રિંગર.
આ પણ વાંચોઃ