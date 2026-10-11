IND vs WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી T20I ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે મફતમાં જોવી?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ચાલો જાણીએ કે આ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે મફતમાં જોઈ શકશો.
Published : October 11, 2026 at 12:55 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચ આજે, 11 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે. પાંચ મેચની T20I શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે, અને બંને ટીમો ત્રીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની શ્રેણી એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક પર છે, જેના કારણે ચાહકો આ ત્રીજી મેચ માટે ઉત્સાહિત છે. ચાલો જાણીએ કે આ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી. ઉપરાંત, કયા પ્લેટફોર્મ મફતમાં ઉપલબ્ધ છે તે પણ જાણીએ.
IND vs WI મેચ ક્યાં રમાઈ રહી છે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ ઈન્દોરમાં રમાઈ રહી છે. બંને ટીમો હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. મેદાન નાનું છે અને પીચ બેટ્સમેનોને અનુકૂળ છે, તેથી રાંચીની જેમ અહીં પણ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો જુમલો જોવા મળશે.
Touchdown Indore! ✈️ Fresh off a run-fest in Ranchi, #TeamIndia arrive in Indore for the 3rd T20I! 🔥 #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/J1xCNi4WxF— Star Sports (@StarSportsIndia) October 10, 2026
ત્રીજી T20I ક્યારે શરૂ થશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પહેલા, ભારતના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપ સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મેચ ક્યાં જોઈ શકાય છે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે. મેચ કોમેન્ટ્રી હિન્દી, અંગ્રેજી અને અન્ય ભાષાઓમાં માણી શકાય છે. ચાહકો તેને JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન જોઈ શકે છે.
Locked at 1-1 after two high-octane clashes! 💥 With the 5-match series level, who pulls ahead in Indore tonight? 🧐 Watch #INDvWI 3rd T20I 👉 SUN, OCT 11, 6 PM https://t.co/dFyBbNLAkn— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
તમે IND vs WI મેચ મફતમાં કેવી રીતે જોઈ શકો છો?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકાય છે. DD ફ્રી ડિશ માટે કોઈ માસિક રિચાર્જ અથવા સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર નથી, જેના કારણે DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ મફતમાં ઉપલબ્ધ છે. આ ચેનલ પર મેચ જોવા માટે કોઈ પૈસાની જરૂર નથી, જે સારી વાત છે.
ભારત: શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: શાઈ હોપ (કેપ્ટન), કામિલ પૂરન, અમીર જંગૂ, શિમરોન હેટમાયર, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોવમેન પોવેલ, રોસ્ટન ચેઝ, રોમારીયો શેફર્ડ, ક્વેન્ટિન સેમ્પસન, અકેલ હોસેન, શમર જોસેફ, ગુડાકેશ મોટી, કીમો પોલ, મેથ્યું ફોર્ડ, શમાર સ્પ્રિંગર.
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