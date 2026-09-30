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બીજી વનડેમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ત્રણ ધમાકેદાર રેકોર્ડ બનાવ્યા, ભારતીય બોલરોનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી વનડે મેચ રમાઈ રહી છે. બીજી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પહેલા બેટિંગ કરી હતી.

બીજી વનડેમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ત્રણ ધમાકેદાર રેકોર્ડ બનાવ્યા,
બીજી વનડેમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ત્રણ ધમાકેદાર રેકોર્ડ બનાવ્યા, (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 7:07 PM IST

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IND vs WI: ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે. શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 405 રન બનાવ્યા. આ સાથે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. પરિણામે, ભારતીય બોલરોએ હવે ત્રણ શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. પરિણામે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય તેવું લાગે છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે તેમનો સૌથી વધુ ODI સ્કોર નોંધાવ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પહેલીવાર ભારત સામે ODIમાં 400 રનનો આંકડો પાર કર્યો. ઘરઆંગણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતે આપેલા આ સૌથી વધુ રન છે. અગાઉ, 330 રન વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સૌથી વધુ સ્કોર હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સમગ્ર મેચ દરમિયાન ભારતીય બોલરો પર ભારે દબાણ લાવ્યું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના લગભગ તમામ ખેલાડીઓએ આક્રમક બેટિંગ કરી.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે એક જ મેચમાં ત્રણ સદી ફટકારી

આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ત્રણ ખેલાડીઓએ સદી ફટકારી હતી. આ તેમનો ODI ફોર્મેટમાં પ્રથમ વખત હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓપનર જોન કેમ્પબેલે માત્ર 68 બોલમાં 101 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. કેપ્ટન અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન શાઈ હોપે 94 બોલમાં 104 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. વધુમાં, નંબર 4 પર બેટિંગ કરી રહેલા આમિર જાંગુએ પણ સદી ફટકારી. જાંગુએ 77 બોલમાં 114 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ટીમ ઈન્ડિયા સામે આ બીજી વખત બન્યું છે. આવું પહેલી વાર 2015માં દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા થયું હતું.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનની ભારત સામે સૌથી ઝડપી સદી

ભારત સામેની આ મેચમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓપનર જોન કેમ્પબેલે માત્ર 65 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા ભારત સામે અને ભારતીય ધરતી પર સૌથી ઝડપી ODI સદી છે. કેમ્પબેલે પાવરપ્લેમાં જ ભારતીય બોલરોનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ જ કારણ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા સમગ્ર મેચ દરમિયાન વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરતી જોવા મળી હતી. જોકે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના અન્ય બેટ્સમેનોએ પણ ભારતીય બોલરો પર દબાણ બનાવ્યું હતું. આ જ કારણ છે કે ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમને ઇતિહાસ રચતા રોકી શક્યું ન હતું. જોન કેમ્પબેલે પણ પ્રથમ ODIમાં ભારત સામે સારી બેટિંગ કરી હતી.

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ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
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વેસ્ટ ઇન્ડીઝના રેકોર્ડ
IND VS WI 2ND ODI
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