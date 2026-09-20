ભારત પ્રવાસ માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમની જાહેરાત, CPL સ્ટારને પ્રથમ વખત ટીમમાં સ્થાન મળ્યું
ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારત સામેની આગામી શ્રેણી માટેની ટીમોની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ત્રણ વન-ડે (ODI) અને પાંચ T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચોનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 20, 2026 at 3:10 PM IST
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ આ મહિનાના અંતમાં ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણી અને પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડે આગામી વન-ડે અને T20 શ્રેણી માટે પોતાની ટીમોની જાહેરાત કરી છે. સૌપ્રથમ વન-ડે શ્રેણી રમાશે, જેની શરૂઆતની મેચ ૨૭ સપ્ટેમ્બરે તિરુવનંતપુરમમાં યોજાશે. શાઈ હોપ વન-ડે અને T20 બંને શ્રેણીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. BCCIએ આ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમોની જાહેરાત અગાઉ જ કરી દીધી છે.
જોન કેમ્પબેલની ODI ટીમમાં વાપસી
જોન કેમ્પબેલની ODI ટીમમાં વાપસી થઈ છે. હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે તેઓ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની છેલ્લી બે ODI મેચ રમી શક્યા ન હતા, પરંતુ હવે તેઓ સ્વસ્થ થઈને ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. અકીમ ઓગસ્ટ આ પ્રવાસનો ભાગ રહેશે નહીં; તેઓ ઓગસ્ટમાં થયેલી સર્જરી બાદ હાલમાં સ્વસ્થ થવા પર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. તેમના સ્થાને જ્વેલ એન્ડ્રુનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે ટોપ અને મિડલ ઓર્ડર એમ બંને ક્રમે બેટિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
Plenty to look forward to in the West Indies squads for the tour of India 🤩— ICC (@ICC) September 20, 2026
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કામિલ પુરનને પ્રથમ વખત T20I ટીમમાં સ્થાન
T20 ટીમની વાત કરીએ તો, વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટર કામિલ પુરનને પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ નિર્ણય 2028ના T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને નવા અને ઉભરતા ખેલાડીઓને તક આપવાની રણનીતિને અનુરૂપ છે. જમણા હાથના આ બેટરે તાજેતરમાં શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું છે; તેમણે આઠ ઇનિંગ્સમાં 39ની સરેરાશ અને લગભગ 160ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે કુલ 273 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત, ક્વેન્ટિન સેમ્પસનનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારતમાં યોજાયેલા T20 વર્લ્ડ કપ માટેની ટીમનો ભાગ હતા, જ્યારે ઓલરાઉન્ડર જેસન હોલ્ડરને આ શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની વન-ડે ટીમ
શાઈ હોપ (કેપ્ટન), જ્વેલ એન્ડ્રુ, જ્હોન કેમ્પબેલ, કીસી કાર્ટી, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યુ ફોર્ડે, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, આમિર જંગૂ, અલ્ઝારી જોસેફ, શમાર જોસેફ, વિટેલ લોજ, ગુડાકેશ મોટી, કીમો પોલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, જેડન સીલ્સ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની T20 ટીમ
શાઈ હોપ (કેપ્ટન), જ્વેલ એન્ડ્રુ, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યુ ફોર્ડે, શિમરોન હેટમાયર, અકીલ હોસેન, શમાર જોસેફ, ગુડાકેશ મોટી, કીમો પોલ, કામિલ પુરન, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, ક્વેન્ટિન સેમ્પસન, રોમારિયો શેફર્ડ, શમાર સ્પ્રિંગર
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