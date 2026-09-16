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IND vs WI: વન-ડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, જાડેજા અને સિરાજની ટીમમાં વાપસી

ટીમ ઈન્ડિયા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ઘરઆંગણે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે સજ્જ છે. આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 27 સપ્ટેમ્બરે તિરુવનંતપુરમમાં રમાનાર છે.

વન-ડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત
વન-ડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 9:09 PM IST

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IND vs WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ વન-ડે (ODI) અને પાંચ T20 મેચોની શ્રેણી રમાશે. BCCIએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની વન-ડે ટીમમાં વાપસી થઈ છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે ઋષભ પંત અને હાર્દિક પંડ્યાનો કોઈ પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી; બીજી તરફ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને નમન ધીરે વન-ડે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ઉપરાંત, રવિન્દ્ર જાડેજા પણ વન-ડે ટીમમાં પરત ફરી રહ્યા છે. T20 ટીમની વાત કરીએ તો, તેમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. શ્રેયસ અય્યર T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, પરંતુ તેમનો વન-ડે ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી માટે ભારતની વન-ડે ટીમ:

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, કે.એલ. રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન, વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, મોહમ્મદ સિરાજ, આકિબ નબી, યશસ્વી જયસ્વાલ, નમન ધીર.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20I શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ

શ્રેયસ અય્યર, અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ અને મયંક યાદવ.

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TAGGED:

TEAM INDIA AGAINST WEST INDIES
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટીમ ઈન્ડિયા
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વન ડે મેચ
IND VS WI

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