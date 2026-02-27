ETV Bharat / sports

IND vs WI: ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારતનો રેકોર્ડ કેવો છે? જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

1 માર્ચે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપની એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે.

IND VS WI
IND VS WI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND VS WI : ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની નજીક છે. સુપર આઠ તબક્કામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ ભારતે વાપસી કરી અને ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને પોતાની આશા જીવંત રાખી. દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ 1 માંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે, અને હવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ભારત સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે. બંને ટીમો વચ્ચે રવિવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે મેચ યોજાવાની છે. ચાલો જાણીએ કે આ મેદાન પર T20 માં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો રેકોર્ડ શું છે....

ઝિમ્બાબ્વેને હરાવી સેમિફાઇનલમાં જવાની આશા જીવંત રાખી

ભારતીય ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજમાં અજેય રહી હતી, તેણે તેની બધી મેચ જીતી હતી. જોકે, સુપર 8 સ્ટેજમાં તેના અભિયાનને મોટો ફટકો પડ્યો જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેમને 76 રનથી હરાવ્યા. આ ભારત માટે મુશ્કેલ હાર હતી અને આગળનો રસ્તો મુશ્કેલ બનાવી દીધો હતો. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ આગામી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને ભારતને રાહતનો શ્વાસ લીધો. ત્યારબાદ ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 72 રનથી જીત મેળવીને સેમિફાઇનલમાં જવાની આશા જીવંત રાખી હતી. હવે, 1 માર્ચે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચનો વિજેતા સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.

કોલકાતામાં ભારત સામે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બધી મેચ હારી છે

ભારતીય ચાહકો માટે રાહતની વાત છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ઈડન ગાર્ડન્સમાં રેકોર્ડ સારો નથી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે કોલકાતામાં સાત ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણ જીતી છે અને ચાર હાર્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ સ્થળે તેમની બધી હાર ભારત સામે થઈ છે.

કોલકાતામાં બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી T20I મેચના પરિણામો...

  • ભારતે 4 નવેમ્બર, 2018 ના રોજ ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું.
  • 16 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ આ મેદાન પર બંને ટીમો વચ્ચે એક T20I મેચ રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે છ વિકેટથી જીત મેળવી હતી.
  • ભારતે 18 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ કોલકાતામાં ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે રમાયેલી T20I મેચ આઠ રનથી જીતી હતી.
  • ત્યારબાદ ભારતે 20 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી T20I મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 17 રનથી હરાવ્યું હતું.
  • હવે, ચાર વર્ષ પછી, ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમો આ મેદાન પર T20I મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. જો વરસાદને કારણે IND vs WI મેચ રદ થાય, તો સેમિફાઇનલમાં કોણ રમશે? ICC ના નિયમ વિશે જાણો
  2. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સેમિફાઇનલની જંગ બની રસપ્રદ, 2 જગ્યા માટે 4 ટીમ વચ્ચે ટક્કર

TAGGED:

IND VS WI T20 HEAD TO HEAD
IND VS WI T20 AT EDEN GARDEN
IND VS WI T20
IND VS WI
IND VS WI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.