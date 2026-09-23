રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ક્યારે ઉતરશે મેદાનમાં? જાણો કોની સામે થશે ટક્કર
ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ટીમ ઈન્ડિયા માટે તેમની આગામી મેચ કઈ તારીખે રમશે? ચાલો જાણીએ.
Published : September 23, 2026 at 4:34 PM IST
IND vs WI ODI: ભારતના અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ટીમ ઈન્ડિયા માટે તેમની આગામી મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેટલા વાગ્યે રમશે? આ બંને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કઈ તારીખે મેદાનમાં ઉતરશે? ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો તેમને રમતા ક્યારે જોઈ શકશે? તેઓ કયા શહેરમાં અને કયા રાજ્યમાં તેમની આગામી મેચ રમતા જોવા મળશે? ક્રિકેટ ચાહકો આ વિગતો જાણવા માટે ઉત્સુક છે, તેથી ચાલો અમે તમને બધી માહિતી આપીએ.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની આગામી વન-ડે (ODI) શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની આ શ્રેણી આ મહિને યોજાવાની છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચમાં હવે માત્ર ચાર દિવસ બાકી છે; બંને ટીમો આગામી રવિવારે સામસામે ટકરાશે. રોહિત અને વિરાટ હવે ટેસ્ટ અને T20I ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા હોવાથી ભારત માટે માત્ર વન-ડે ફોર્મેટમાં જ રમે છે.
Hitman ka vaar, King ka prahaar! 🔥👑— Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2026
Rohit and Virat are back, and the stage is ready for another blockbuster! 😉
Watch them in action #INDvWI 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM#IndianCricketTeam #TeamIndia #ROKO #RohitSharma #ViratKohli pic.twitter.com/cKwSRdbpY9
રોહિત અને વિરાટ તેમની આગામી મેચ ક્યારે રમશે?
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે તેમની આગામી મેચ રમતા જોવા મળશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વન-ડે (ODI) શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 27 સપ્ટેમ્બરે યોજાનાર છે. આ મેચમાં, બંને સ્ટાર ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી શુભમન ગિલની કેપ્ટન્સી હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમશે.
The Hitman is ready to let his bat do the talking! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2026
Will Rohit Sharma unleash his fury against the West Indies?
Watch him in #INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/WP71u4OR1F
રોહિત-વિરાટ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી રવિવારે બપોરે તેમની આગામી મેચ રમતા જોવા મળશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેનો પ્રથમ વનડે મેચ બપોરે 2:00 વાગ્યે રમાશે. આ મેચ માટે ટોસ બપોરે 1:30 વાગ્યે થશે. તેથી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો રવિવારે બપોરે 2:00 વાગ્યે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને રમતા જોઈ શકશે.
When #ViratKohli faces the #WestIndies, expect something special! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 22, 2026
Will the King bring his golden touch once again? 👀
Watch him in action, #INDvWI, 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/utfAmLvclH
રોહિત અને વિરાટ કયા મેદાન પર રમશે?
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા તેમની આગામી મેચ કેરળમાં રમશે, જ્યાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને તિરુવનંતપુરમમાં તેમની શાનદાર બેટિંગ જોવા મળશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી વનડે મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે, તેથી વિરાટ અને રોહિત તેમની આગામી મેચ ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટેડિયમમાં રમશે.
The top rankings have a distinctly Indian flavour! 😉🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 20, 2026
Will #TeamIndia's top guns dominate the west Indies once again?
Watch them in action #INDvWI 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/efoSEG5b9b
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે રોહિત અને વિરાટનો વનડે રેકોર્ડ
રોહિત શર્માએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 37 વનડે મેચની 35 ઇનિંગ્સમાં 1613 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 3 સદી અને 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે કેરેબિયન ટીમ સામે 137 ચોગ્ગા અને 35 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે.
વિરાટ કોહલીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 43 મેચની 41 ઇનિંગ્સમાં 9 સદી અને 11 અડધી સદી સાથે કુલ 2261 રન બનાવ્યા છે. તેણે આ ટીમ સામે 239 ચોગ્ગા અને 25 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે.
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