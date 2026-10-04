શાનદાર સદી ફટકારવા છતાં કે.એલ. રાહુલ ના ખુશ! આખરે કઈ વાતથી તેનું દિલ તૂટ્યું?
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટીમ ઇન્ડિયાએ શ્રેણી 2-1 થી જીતી લીધી. કેએલ રાહુલે ત્રીજી મેચમાં સદી ફટકારી, પરંતુ તે તેનાથી ખુશ નથી.
Published : October 4, 2026 at 6:54 PM IST
KL RAHUL DISAPPOINTED: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. ભારત ત્રીજી વનડે હારી ગયું. ટીમે 351 રન બનાવ્યા, પરંતુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સરળતાથી તેનો પીછો કર્યો. કેએલ રાહુલે ભારત માટે 129 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. તેણે મિડલ ઓર્ડરમાં શાનદાર બેટિંગ કરી અને ટીમને વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડી. જોકે, વિસ્ફોટક સદી છતાં, રાહુલ ખુશ નથી. તેને એક અફસોસ છે. તેનું દિલ તૂટી ગયું છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે રાહુલે શું કહ્યું.
કેએલ રાહુલનું મોટું નિવેદન
કેએલ રાહુલે ત્રીજી વનડેમાં સદી ફટકારી, પરંતુ તેનાથી ટીમને કોઈ ફાયદો થયો નહીં. ભારત પાંચ વિકેટથી હારી ગયું. રાહુલને જીતની આશા હતી. તેણે શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ ન મેળવી શકવા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી. મેચ પછી, રાહુલે જિયોસ્ટારના હાયર ક્રિકેટ લાઈવ પર તેની ઇનિંગ પર ટિપ્પણી કરી. તેણે કહ્યું, "હું મારી સદીથી ખૂબ જ ખુશ છું. ટીમ શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ ન કરી શકી તે જોઈને હું ખૂબ જ નિરાશ છું. જો એવું થયું હોત, તો હું વધુ ખુશ હોત. હું આ વખતે મેદાન પર વધુ સમય વિતાવવા માંગતો હતો. આવતા વર્ષે વર્લ્ડ કપ છે. તેથી, બેટિંગમાં સમય વિતાવવો મારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હું જાણવા માંગતો હતો કે હું પૃષ્ઠભૂમિમાં જે મહેનત કરી રહ્યો છું તે યોગ્ય દિશામાં જઈ રહી છે કે નહીં. આ કારણોસર, મારા માટે બેટિંગ મહત્વપૂર્ણ હતી."
𝘼 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙮 💯 Vice-captain KL Rahul unlocks a monumental landmark as he gears up to play his 1⃣0⃣0⃣th ODI in #TeamIndia colours 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi #INDvWI | @mflone_ | @klrahul https://t.co/qLxiebm9KO— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
કેએલ રાહુલની શાનદાર ઇનિંગ
કેએલ રાહુલને ત્રીજી વનડેમાં મુક્તપણે રમવાની તક મળી. તેણે 87 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકારીને અણનમ 129 રન બનાવ્યા. ત્રીજી વનડેની શરૂઆતમાં ભારતની સ્થિતિ થોડી ખરાબ હતી. 150 સુધી પહોંચતા પહેલા તેઓએ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જ્યારે રાહુલ પાંચમા નંબરે આવ્યો ત્યારે 25 ઓવર બાકી હતી. તેની પાસે મોટી ઇનિંગ રમવાની ઉત્તમ તક હતી, અને તેણે તેને હાથમાંથી જવા દીધી નહીં. રાહુલે શરૂઆતમાં ધીમી બેટિંગ કરી, ક્રીઝ પર પોતાનો સમય વિતાવ્યો. છેલ્લી પાંચ ઓવરમાં, રાહુલે તેના બેટથી વિનાશ વેર્યો. તેની મજબૂત બેટિંગે ટીમને 350નો સ્કોર પાર કરવામાં મદદ કરી. રાહુલે ગુર્નુર બ્રાર સાથે આઠમી વિકેટ માટે 61 રનની ભાગીદારી કરી.
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