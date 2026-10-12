IND vs WI: ભારતે ત્રીજી ટી-20માં વેસ્ટ ઇન્ડિઝને 14 રને હરાવ્યું, સિરીઝમાં 2-1ની લીડ
IND vs WI 3rd T20I: ભારતના 223 રનના જવાબમાં વેસ્ટ ઇન્ડિઝની ટીમ 20 ઓવરમાં 209 રન જ બનાવી શકી હતી.
Published : October 12, 2026 at 7:08 AM IST
IND vs WI 3rd T20I: ભારતે રવિવારે ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઇન્ડિઝને ત્રીજી ટી-20 મેચમાં 14 રને હરાવીને પાંચ મેચની સિરીઝમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી છે. ભારતના 224 રનના પડકારનો પીછો કરતા વેસ્ટ ઇન્ડિઝની ટીમ 7 વિકેટે 209 રન જ બનાવી શકી હતી. ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે વ્હાઇટ બોલ સિરીઝમાં પ્રથમ વખત હતું જ્યારે કોઇ ટીમ પડકારનો બચાવ કરવામાં સફળ રહી છે.
પડકારનો પીછો કરતા વેસ્ટ ઇન્ડિઝ તરફથી શિમરોન હેટમાયર (43 રન, 26 બોલમાં, 6 ફોર, 2 સિક્સર) અને કામિલ પૂરન (42 રન, 27 બોલ, 3 સિક્સ, 3 ફોર)એ સારી ઇનિંગ્સ રમી હતી. તે બાદ શમાર સ્પ્રિંગર (11 બોલમાં અણનમ 35, 4 સિક્સર, 2 ફોર) અંતમાં આક્રમક ઇનિંગ્સ રમી હતી પરંતુ તે પોતાની ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહતો. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહે 44 રનમાં 3 વિકેટ જ્યારે નમન ધીરે 39 રનમાં 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
આ પહેલા ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે અભિષેક શર્માની આક્રમક અડધી સદીની મદદથી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે 224 રનનો પડકાર મુક્યો હતો. અભિષેક શર્માએ 30 બોલમાં 69 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી આ દરમિયાન તેને 6 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. બીજી તરફ ઇશાન કિશને 18 બોલમાં 6 ફોર અને એક સિક્સરની મદદથી 37 રન બનાવ્યા હતા. આ બન્ને ખેલાડીઓએ બીજી વિકેટ માટે 108 રનની ભાગીદારી કરી ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું હતું. જ્યારે તિલક વર્માએ 28, નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 21 અને અક્ષર પટેલે 20 રન બનાવ્યા હતા. સમયસર વિકેટ પડવાને કારણે ભારત કોઇ મોટી ભાગીદારી કરી શક્યું નહતું જેને કારણે આ નાના સ્ટેડિયમમાં ભારત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 223 રન જ બનાવી શક્યુ હતું. વેસ્ટ ઇન્ડિઝ તરફથી રોસ્ટન ચેસ, શમર જોસેફ અને શમર સ્પ્રિંગરે 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે કિમો પોલ અને ગુડાકેશ મોતીને 1-1 વિકેટ મળી હતી.
પાંચ મેચની સિરીઝમાં હવે ભારત 2-1થી આગળ થઇ ગયું છે. સિરીઝની ચોથી મેચ 14 ઓક્ટોબરે હૈદરાબાદમાં રમાશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં ભારતે 171 રનનો પડકાર માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને મેળવી લીધો હતો જ્યારે બીજી મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડિઝે 250 રનના પડકારને 4 વિકેટ ગુમાવીને મેળવી લીધો હતો.
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