IND vs WI 1ST T20I: પહેલી T20I મેચ તમે ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ ક્યારે રમાશે? તમે તેને લાઈવ ક્યાં જોઈ શકો છો?
Published : October 5, 2026 at 5:55 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 6 ઓક્ટોબરથી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવાની છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં બંને ટીમો પોતાનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરીને જીત મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, જેથી શ્રેણીમાં વિજયી શરૂઆત સુનિશ્ચિત થાય. તો, T20 શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં, ચાલો તમને જણાવીએ કે તમે બધી મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો.
પ્રથમ T20 ક્યારે શરૂ થશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાનારી T-20 શ્રેણીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યાં અત્યાર સુધી ODI સિરીઝની મેચો બપોરે 2 વાગ્યે શરૂ થતી હતી, હવે T20 મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન 6.30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં આવશે.
તમે મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?
તમે તમારા ઘરે બેઠા ટીવી અને મોબાઈલ પર ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી T20I મેચ જોઈ શકો છો. આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે, અને JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકાય છે. તમે DD Sports પર પણ મેચ મફતમાં જોઈ શકો છો.
Vaibhav Sooryavanshi is ready to manifest some BIG T20I moments! 😎🏏 Will his No. 1 pick stay on top? 👇 Watch him in #INDvWI, 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/gu6aFAjkR2— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2026
એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ શું છે?
લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો T20I રેકોર્ડ શાનદાર છે. ભારતનો જીતનો દર 100 છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેદાન પર અત્યાર સુધીમાં કુલ 3 T20I મેચ રમી છે, જે બધી જીતી છે. આ મેદાન પર પહેલી T20I મેચ 6 નવેમ્બર, 2018 ના રોજ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ હતી.
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ T20I હેડ-ટુ-હેડ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે કુલ 31 T20I મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 20 મેચ જીતી છે. દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમ ફક્ત 10 મેચ જીતી શકી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની એક ટી20 મેચ પણ ડ્રો રહી છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી પાંચ ટી20 મેચમાં, ભારતે ત્રણ જીત્યા છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બે જીતી છે. પરિણામે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દરેક બાબતમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરતા આગળ છે.
The Men in Blue lead by a mile when it comes to clearing the fence! 💥🚀 Iss saal ke shuruwaat se hi #TeamIndia ki batting ka andaaz toofani, khel aasmani raha hai! 🔥 Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/9fWdEqwpc0— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2026
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમમાં એક ધાકડ બેટ્સમેન જોડાયો
ટી20 શ્રેણીના એક દિવસ પહેલા જ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પોતાની ટીમમાં એક ધાકડ બેટ્સમેનનો ઉમેરો કર્યો છે. ત્રીજી વનડેમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા એન્ડ્રુ જ્વેલની જગ્યાએ કેરેબિયન ટીમે આમિર જાંગુનો ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે, અને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તેનો અંતિમ અગિયારમાં સમાવેશ થશે.
ભારત સામેની તાજેતરની વનડે શ્રેણીમાં જાંગુએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી, ત્રણ મેચમાં એક સદી અને બે અડધી સદી ફટકારી હતી. આમિર જાંગુએ ત્રણ મેચમાં 119.50 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 239 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ભારતીય બોલરો પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં જસપ્રીત બુમરાહ સહિત બધાનો સમાવેશ થયો હતો. તેથી, આ ખેલાડીનો ટી20 ટીમમાં સમાવેશ નિઃશંકપણે ભારતીય ટીમની ચિંતાઓમાં વધારો કરશે.
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