IND vs WI: પાંચમી અને નિર્ણાયક T20I ક્યારે રમાશે? આજે તારીખ અને સમય નોંધી લો
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પાંચ મેચોની T20 શ્રેણી હવે 2-2થી બરાબરી પર છે. ચાલો જાણીએ કે પાંચમી અને નિર્ણાયક મેચ ક્યારે રમાશે.
Published : October 15, 2026 at 1:19 PM IST
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી હવે રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. બંને ટીમોએ અત્યાર સુધીની ચાર મેચમાંથી બે જીતી છે, જેના કારણે શ્રેણી બરાબર રહી છે. પાંચમી મેચ જીતનારી ટીમ શ્રેણી જીતશે. પરિણામે, પાંચમી અને નિર્ણાયક મેચ રોમાંચક બનવાની ખાતરી છે. તો ચાલો જાણીએ કે પાંચમી મેચ ક્યારે, કયા મેદાન પર અને કયા સમયે રમાશે, જે શ્રેણી વિજેતા નક્કી કરશે.
બધાની નજર હવે ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે રમાનારી પાંચમી અને અંતિમ T20 મેચ પર રહેશે. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 17 ઓક્ટોબરે રમાશે, જ્યાં શ્રેણી વિજેતાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. ફરી એકવાર, મેચ હંમેશની જેમ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે, અને બંને કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
West Indies level the series 2-2. An important decider awaits in Bengaluru on Saturday. Scorecard ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/i7juMPuEe9— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
5મી મેચ ક્યાં રમાશે?
શ્રેણી નિર્ણાયક મેચ 17 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેદાન પણ હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ હોવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે તે કોઈ રહસ્ય નથી કે બેટ્સમેન ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રન બનાવવાનું પસંદ કરે છે.
શ્રેણી 2-2 થી બરાબર
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી હવે બરાબરી પર છે. પહેલી મેચ લખનૌમાં રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 8 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. બીજી મેચ રાંચીમાં રમાઈ હતી, જેમાં મુલાકાતી ટીમે 6 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ત્રીજી મેચ ઈન્દોરમાં રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 14 રનથી જીત મેળવી હતી. ચોથી મેચ હૈદરાબાદમાં રમાઈ હતી, જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડીઝે 24 રનથી જીત મેળવી હતી, જેનાથી શ્રેણી 2-2 થી બરાબર થઈ ગઈ હતી. તેથી, પાંચમી મેચ શ્રેણી નિર્ણાયક રહેશે. જીતનાર ટીમ શ્રેણી જીતશે, અને હારનાર ટીમ અંતિમ મેચ હારી જશે.
𝙄.𝘾.𝙔.𝙈.𝙄 Eyes on the ball 👀 and accepted the reward 👍 Prince Yadav does it nicely 👌 Updates ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/FeGNUG2NiM— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
આજની મેચ તમે ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પાંચમી T20 મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 2 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. તમિલ, તેલુગુ અને કન્નડ ભાષામાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પણ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે.
આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. ચાહકો આ એપ પર પણ આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકે છે, પરંતુ ત્યાં મેચ જોવા માટે તમારે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. ભારતમાં, આ મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકાય છે.
Fighting it out in the middle 💪 Vice-captain @TilakV9 at it 👊 Updates ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/1XOO24YxkR— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારતઃ શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અભિષેક શર્મા, કુલદીપ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝઃ શાઈ હોપ (કેપ્ટન), કામિલ પૂરન, શિમરોન હેટમાયર, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોવમેન પોવેલ, રોસ્ટન ચેઝ, રોમારિયો શેફર્ડ, ક્વેન્ટિન સેમ્પસન, અકેલ હુસૈન, શમર જોસેફ, આમિર જાંગૂ, ગુડાકેશ મોટી, કિમો પોલ, મેથ્યૂ ફોર્ડ, શમાર સ્પ્રિંગર.
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