BCCI એ અચાનક T20 ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો, વોશિંગ્ટન સુંદર ટીમમાંથી બહાર
ભારતની T20 ટીમ હાલમાં એશિયન ગેમ્સ 2026માં રમી રહી છે. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે.
Published : October 1, 2026 at 7:12 PM IST
IND VS WI T20I: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી વન-ડે શ્રેણી દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20I શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. T20I શ્રેણી પહેલા વોશિંગ્ટન સુંદરને ટીમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના સ્થાને નમન ધીરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પસંદગીકારોએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર રેડ-બોલ ક્રિકેટની તૈયારી કરશે
ટીમ મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ, ભારતની સિનિયર પસંદગી સમિતિએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20I શ્રેણી માટેની ટીમમાંથી વોશિંગ્ટન સુંદરને મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. BCCIના જણાવ્યા અનુસાર, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારીના ભાગરૂપે સુંદરને રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમવાની તક આપવામાં આવશે.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Prasidh Krishna to miss third ODI, Naman Dhir replaces Washington Sundar for T20Is
More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/e4kbfahjto
રણજી ટ્રોફીની નવી સીઝન 11 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. આનાથી વોશિંગ્ટન સુંદરને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની રાજ્યની ટીમ માટે રમીને ટેસ્ટ ક્રિકેટની તૈયારી કરવાની તક મળશે. ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલાં લાંબા ફોર્મેટમાં મેચ પ્રેક્ટિસ મેળવવી તેના માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. T20I ટીમમાં વોશિંગ્ટન સુંદરના સ્થાને નમન ધીરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નમન અગાઉ પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે અને હવે તેને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20I શ્રેણી દરમિયાન પોતાની જાતને સાબિત કરવાની તક મળશે.
ભારતની અપડેટેડ T20I ટીમ: શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (ઉપ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર.
અગાઉ, ટીમ ઇન્ડિયાએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ODI ટીમમાં ફેરફાર કરવા પડ્યા હતા. ફાસ્ટ બોલર પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણાને ગુવાહાટીમાં બીજી ODI દરમિયાન ડાબા હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી. ઈજાને કારણે, તે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રીજી ODIમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પસંદગી સમિતિએ પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણના સ્થાને ઝડપી બોલર અંશુલ કંબોજનું નામ આપ્યું છે. કંબોજ ચંદીગઢમાં ભારતીય ટીમમાં જોડાશે.
ભારતની અપડેટેડ ODI ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, ગુરનુર બ્રાર, મોહમદ સિરાઝ, યશસ્વી જયસ્વાલ, આકિબ નબી, નમન ધીર, અંશુલ કંબોજ.
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