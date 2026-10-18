Ind vs WI: વરસાદને કારણે પાંચમી ટી20 રદ્દ, સીરિઝ 2-2ની બરાબરી પર ખતમ
ભારતે 7.4 ઓવર્સમાં 118 રન બનાવ્યા ત્યારે વરસાદને કારણે મેચ આગળ રમાઈ શકી નહીં
Published : October 18, 2026 at 9:24 AM IST
IND vs WI 5th T20I: શનિવારે બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાનારી પાંચમી અને નિર્ણાયક T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે પાંચ મેચોની આ શ્રેણી 2-2થી બરાબરી પર સમાપ્ત થઈ છે.
વરસાદને કારણે મેચ શરૂ થવામાં બે કલાક અને 15 મિનિટનો વિલંબ થયો હતો અને તેને ઘટાડીને પ્રતિ ટીમ 9 ઓવરની કરી દેવામાં આવી હતી. ભારતીય ઇનિંગ્સ દરમિયાન, આઠમી ઓવરમાં ફરી એકવાર વરસાદને કારણે રમત અટકી ગઈ હતી. થોડો સમય રાહ જોયા બાદ, અમ્પાયરોએ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
મેચ રદ થાય તે પહેલાં, ઈશાન કિશન અને નમન ધીરે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી હતી, જેનાથી ભારત 7.4 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 118 રનના મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચ્યું હતું. કિશને માત્ર 10 બોલમાં 30 રન ફટકાર્યા હતા, જ્યારે ધીર માત્ર છ બોલમાં 24 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો.
An entertaining series comes to an end 🤝 🎥 BCCI Hon. Treasurer Mr A. Raghuram Bhat presents the @mflone_ T20I Series trophy to #TeamIndia Captain Shreyas Iyer and West Indies Captain Shai Hope 🏆 #INDvWI https://t.co/iKA8vx68ba— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
સતત વરસાદને કારણે, મેચ રાત્રે 9:15 વાગ્યે શરૂ થઈ શકી હતી. સાંજે 4:00 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થયેલા વરસાદને લીધે મેચની શરૂઆતમાં નોંધપાત્ર વિલંબ થયો હતો અને રાત્રે 10:03 વાગ્યે રમત ફરી એકવાર અટકી ગઈ હતી. ત્યારબાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પાંચ ઓવરમાં લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવાની તક મળે તે માટે રાત્રે 10:21 વાગ્યાનો સમય મર્યાદા (કટ-ઓફ ટાઈમ) તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો; જોકે, વરસાદ ન અટકતા, રાત્રે 10:18 વાગ્યે મેચ રદ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
આ શ્રેણીમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બે વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતને કઠિન પડકાર આપ્યો હતો. કેરેબિયન કેપ્ટન શાઈ હોપ શ્રેણીના અગ્રણી બેટ્સમેનોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા, જેમણે ચાર મેચોમાં બે સદીઓ સાથે કુલ 261 રન બનાવ્યા હતા. પરિણામે, તેમને 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ' જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
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