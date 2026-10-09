IND VS WI: ટીમ ઈન્ડિયાએ 250 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો, સંજુ અને તિલક વર્માની શાનદાર બેટીંગ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ રાંચીના સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે.
Published : October 9, 2026 at 6:53 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:53 PM IST
IND VS WI 2ND T20I: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ રાંચી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી મેચ 8 વિકેટથી જીતીને શ્રેણીની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, અને હવે તેઓ બીજી મેચ જીતીને 2-0ની લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. પહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે શાનદાર સદી ફટકારી હતી, પરંતુ સંજુ સેમસનનું બેટ શાંત રહ્યું, તેથી બીજી મેચમાં બધાની નજર તેના પર રહેશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે બીજી T20 મેચ માટે તેના પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં મેથ્યુ ફોર્ડેની જગ્યાએ ગુડાકેશ મોતીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ વર્ષ પછી રાંચીમાં T20I રમશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની T20I શ્રેણીની બીજી મેચ, જે રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં રમાશે, તે ત્રણ વર્ષના અંતરાલ પછી આ મેદાન પર પ્રથમ T20I હશે. અગાઉની T20I મેચ 2023 માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા હારી ગઈ હતી. અહીં અત્યાર સુધી ચાર T20I રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ જીતી છે અને એક હારી ગઈ છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચ માટે પીચ મુખ્ય ફોકસ રહેશે, કારણ કે ઝાકળ બીજા દાવને અસર કરી શકે છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરીને ઉચ્ચ સ્કોરનું લક્ષ્ય રાખવું પડશે.
બીજી T20I માટેની પ્લેઈંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નમન ધીર, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, મયંક યાદવ.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: શાઈ હોપ (વિકેટકીપર, કેપ્ટન), કામિલ પૂરન, શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, રોમારિયો શેફર્ડ, ગુડાકેશ મોટી, શમર સ્પ્રિંગર, અકેલ હોસીન, શમર જોસેફ.
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