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આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઉતરશે મેદાનમાં, સવારે કે સાંજે નહીં પણ આ સમયે શરુ થશે મુકાબલો

ટીમ ઈન્ડિયા તેની આગામી મેચ ક્યારે રમશે? ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી વનડે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? ચાલો જાણીએ.

આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઉતરશે મેદાનમાં
આવતીકાલે ટીમ ઈન્ડિયા ઉતરશે મેદાનમાં (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 8:39 PM IST

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IND VS WI 2ND ODI: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું આયોજન કરી રહી છે. શુભમન ગિલની ભારતીય ટીમે પહેલી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની આગામી મેચ ક્યારે રમશે? ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓને રમતમાં જોવાની બીજી તક ક્યારે મળશે? તો ચાલો જાણીએ કે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ODI ક્યારે રમાશે અને મેચ કયા સમયે શરૂ થશે.

વિરાટ કોહલી, શુભમન ગિલ અને કુલદીપ યાદવે ટીમ ઈન્ડિયાને પ્રથમ વનડે જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તે મેચમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 295 રન પર રોકી દીધું હતું. ભારતે આઠ વિકેટ બાકી રહેતા 296 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ અણનમ 139 અને શુભમન ગિલે 110 રન બનાવ્યા હતા. હવે, તેમની પાસેથી બીજી વનડેમાં સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે. બીજી વનડે આસામમાં યોજાવાની છે, જેના માટે ટીમ ઈન્ડિયા પહેલાથી જ પહોંચી ગઈ છે.

બીજી વનડે મેચ કઈ તારીખે રમાશે?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી વનડે મેચ 30 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ રમાશે. હવેથી એક દિવસ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બીજી રોમાંચક ઘરઆંગણે મેચ જોવા મળશે.

બીજી વનડે મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી વનડે મેચ સાંજે કે સવારે શરૂ થશે નહીં. તેના બદલે, તે ભારતમાં બપોરે 2 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ બપોરે 1:30 વાગ્યે થશે. ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપ ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ આસામમાં રમાશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી ODI ગુવાહાટીમાં રમાશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી T20I ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને 2-0થી શ્રેણી પર લીડ રાખવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

ODI શ્રેણી માટે સંપૂર્ણ ટીમ

ભારત: શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ, ધ્રુવ જુરેલ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનુર બ્રાર, મોહમ્મદ સિરાજ, આકિબ નબી, યશસ્વી જયસ્વાલ અને નમન ધીર.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: શાઈ હોપ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, રોસ્ટન ચેઝ, જોન કેમ્પબેલ, ગુડાકેશ મોટી, અલઝારી જોસેફ, અમીર જંગૂ (વિકેટકીપર), કીમો પોલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, જેડેન સીલ્સ, મેથ્યુ ફોર્ડ, જ્વેલ એન્ડ્ર્યુ, શ્માર જોસેફ, વિટેલ ઓર્લાન્ડો.

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IND VS WI 2ND ODI
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ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વનડે શ્રેણી
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