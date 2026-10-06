IND vs WI T20: લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમ સ્ટેડિયમ પાસે ભરાયું પાણી, જાણો મેચ પર શું અસર પડશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી આજથી શરૂ થઈ રહી છે. પહેલી મેચ લખનૌમાં રમાશે.
Published : October 6, 2026 at 2:05 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીનો પહેલો મુકાબલો લખનૌમાં રમાશે. બંને ટીમો વિજયી શરૂઆત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. ભારતીય ટીમ તાજેતરમાં એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને પરત ફરી છે અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છે. આ દરમિયાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ODI માં 350 થી વધુ રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે અને કેરેબિયન ખેલાડીઓ ઉત્સાહમાં હશે. તેથી, આ મેચ બંને ટીમો વચ્ચે એક રોમાંચક મુકાબલો બની શકે છે. મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ ટોસના અડધા કલાક પહેલા થશે.
લખનૌમાં ભારતની છેલ્લી T20 મેચની ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડ 99 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જોકે, 100 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા માટે ભારતે 119 બોલ લીધા હતા. અંતે, ટીમ ઇન્ડિયાએ 6 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. જોકે, આ વખતે લખનૌમાં હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ જોવા મળી શકે છે.
ODI Series Won ➔ T20I Series Loading... 🎯 After an action-packed ODI campaign, #TeamIndia switches to T20 mode to take on the explosive Men in Maroon! 💪 Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/RlJhzRnuCf— Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2026
સ્ટેડિયમની બહાર પાણી ભરાયું
મેચ પહેલા થોડા દિવસ લખનૌ અને ઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. તેના કારણે ગોમતી નદીનું પાણીનું સ્તર વધી ગયું છે. સ્ટેડિયમની આસપાસના કેટલાક વિસ્તારો પાણીથી ભરાઈ ગયા છે, પરંતુ મેદાનમાં સારી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે. જેના કારણે મેદાન સંપૂર્ણપણે સૂકું રહ્યું છે. આનાથી મેચ દરમિયાન કોઈ સમસ્યા નહીં થાય.
હવામાન કેવું રહેશે?
મંગળવારે લખનૌમાં હળવો વરસાદ શક્ય છે, પરંતુ સાંજે હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેશે. વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. જોકે, ભેજ ખૂબ વધારે છે, જેના કારણે રાત્રે ઝાકળ પડી શકે છે. ઝાકળ બોલરો અને ફિલ્ડરો માટે સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે. તેથી, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ODI શ્રેણીમાં, લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમે ત્રણેય મેચ જીતી લીધી છે.
Fearless intent. Audacious cricket. No target too high. Big hits. Bigger moments. 🔥🏏 Captain #ShreyasIyer, #AbhishekSharma, #TilakVarma, #VaibhavSooryavanshi and #TeamIndia are ready to bring the heat against the West Indies! 👀💥 Andaaz toofani, khel aasmaani! 🌪️🔥 Watch #INDvWI, 1st T20I 👉 TUE, 6 OCT, 6 PM— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2026
પિચ કેવી છે?
લખનૌની પિચ શરૂઆતની ઓવરોમાં ફાસ્ટ બોલરોને અનુકૂળ રહી શકે છે. મેચ પહેલા હળવો વરસાદ થવાની પણ શક્યતા છે. જો વરસાદ પડે, તો નવો બોલ ફાસ્ટ બોલરો માટે ગતિશીલતા પૂરી પાડી શકે છે. જોકે, બોલ જૂનો થતાં, મોટા શોટ રમવાનું સરળ બનશે અને આ મેચમાં પણ લગભગ 200 રનનો સ્કોર થવાની શક્યતા છે.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20I मुकाबला क्रिकेट के इस रोमांच को देखना न भूलें! 🔥 6 अक्टूबर | 7 PM IST मैच का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvsWI #TeamIndia https://t.co/J8z2UzoZwZ— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 5, 2026
તમે મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?
તમે તમારા ઘરે બેઠા ટીવી અને મોબાઈલ પર ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી T20I મેચ જોઈ શકો છો. આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાય છે, અને JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકાય છે. તમે DD Sports પર પણ મેચ મફતમાં જોઈ શકો છો.
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