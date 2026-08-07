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પ્રેક્ટિસ મેચના પહેલા દિવસે શ્રીલંકાનો દબદબો, ભારતીય બોલરોએ કર્યા નિરાશ

ભારત અને શ્રીલંકા XI વચ્ચેની પ્રેક્ટિસ મેચના પહેલા દિવસે રમત સમાપ્ત થઈ. શ્રીલંકાએ ભારત સામે 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 363 રન બનાવ્યા.

પ્રેક્ટિસ મેચના પહેલા દિવસે શ્રીલંકાનો દબદબો
પ્રેક્ટિસ મેચના પહેલા દિવસે શ્રીલંકાનો દબદબો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 5:52 PM IST

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IND vs SL XI: ભારત અને શ્રીલંકા XI વચ્ચે આજે ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ શરૂ થઈ. પ્રથમ દિવસની રમત પૂરી થતાં સુધીમાં, શ્રીલંકા XI એ 90 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 363 રન બનાવ્યા હતા. કોલંબોના નોન્ડેસ્ક્રિપ્ટ્સ ક્રિકેટ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ પર, શ્રીલંકા XI ના કેપ્ટન સોનલ દિનુષાએ ટોસ જીતીને ભારતના સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન કેએલ રાહુલને બોલિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું.

પ્રથમ સત્રમાં શ્રીલંકાનો દબદબો

શ્રીલંકા XI માટે નિશાન મદુષ્કા અને રવિન્દ્ર રસાંતે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. આ જોડીએ 20 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 110 રન ઉમેર્યા. ટીમ ઇન્ડિયાએ રન-આઉટ દ્વારા પોતાની પહેલી સફળતા મેળવી, જેમાં નિશાન મદુષ્કા 65 બોલમાં 66 રન બનાવીને આઉટ થયો; તે ભારતીય કેપ્ટન કેએલ રાહુલ દ્વારા રન આઉટ થયો. ત્યારબાદ, રવિન્દ્ર રસાંતે પાસિન્દુ સૂરિયાબંદારા સાથે ઇનિંગ ચાલુ રાખી, લંચ બ્રેક સુધીમાં ટીમનો સ્કોર 29 ઓવરમાં 1 વિકેટે 138 રન સુધી પહોંચાડ્યો. લંચ પહેલા કોઈ ભારતીય બોલર વિકેટ લઈ શક્યો નહીં, જેના કારણે સત્ર સંપૂર્ણપણે શ્રીલંકા XIનો રહ્યો.

બીજા સત્રમાં ભારતીય ટીમે કરી વાપસી

આ પછી, શ્રીલંકા XI સામેની પ્રેક્ટિસ મેચમાં ભારતીય બોલરોએ વાપસી કરી, કુલ ત્રણ વિકેટ લીધી. ભારત માટે રવિન્દ્ર જાડેજા, માનવ સુથાર અને ગુર્નૂર બ્રારે એક-એક વિકેટ લીધી. ટીમને બીજો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે પસિન્દુ સૂરિયાબંદરાને આઉટ કરવામાં આવ્યો, જેણે 63 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા; તેમને રવિન્દ્ર જાડેજાએ આઉટ મોકલ્યા. ત્યારબાદ, ટીમે રવિન્દ્ર રસંથાના રૂપમાં પોતાની ત્રીજી વિકેટ ગુમાવી, જેણે 143 બોલમાં 71 રનની ઇનિંગ રમી અને પછી માનવ સુથાર દ્વારા આઉટ કરાયો. ગુર્નૂર બ્રારે પવન રથનાયકેને 39 રન પર આઉટ કર્યો. ચાના સમય સુધીમાં, શ્રીલંકા XI એ 59.3 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 264 રન બનાવ્યા હતા.

ત્રીજા સત્રમાં કુલદીપ અને જાડેજાનો જાદુ ચાલ્યો

ત્રીજા સત્રમાં કુલદીપ યાદવે બે વિકેટ ઝડપી. તેણે અહાન વિક્રમસિંઘેને 31 રનમાં ગુર્નૂર બ્રાર દ્વારા કેચ કરાવ્યો અને અંજલા બંદારાને 13 રનમાં આઉટ કર્યો. ભારતે રમેશ મેન્ડિસ (32) ની વિકેટ પણ મેળવી, જેને રવિન્દ્ર જાડેજાએ પાછો મોકલ્યો. શ્રીલંકા XI માટે, કેપ્ટન સોનલ દિનુષા અડધી સદી (52 રન) ફટકાર્યા બાદ આઉટ થઈ ગઈ; તેને માનવ સુથારે પાછો મોકલ્યો. ત્રીજા દિવસના અંત સુધીમાં, શ્રીલંકા XI નો સ્કોર 8 વિકેટે 363 રન સુધી પહોંચી ગયો હતો.

ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને માનવ સુથારે મેચના પહેલા દિવસે બે-બે વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે ગુર્નૂર બ્રારે એક વિકેટ લીધી હતી. બીજા દિવસે ભારતીય બેટ્સમેન કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે સમય જ કહેશે.

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