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IND VS SL: આજે એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ, જાણો આ મેચ ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો

ભારત ACC મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વવાળી ભારતીય ટીમ વિક્રમી આઠમા એશિયા કપ ખિતાબ પર નજર રાખી રહી છે.

આજે એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ
આજે એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ (FILE PHOTO: AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 1:01 PM IST

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IND W VS SL W FINAL: ACC મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનાર છે. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ પોતાના જ રેકોર્ડને વધુ મજબૂત કરતા આઠમી વખત એશિયા કપનું ટાઇટલ જીતવા પર નજર રાખી રહી છે. ભારત માટે આ ફાઈનલ મુકાબલો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. ભારત 2024ની ફાઈનલમાં શ્રીલંકા સામે મળેલી 8 વિકેટની હારનો બદલો લેવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. બીજી તરફ, ચમારી અટ્ટાપટ્ટુના નેતૃત્વમાં શ્રીલંકન ટીમ સામે પોતાનું ટાઇટલ જાળવી રાખવાનો પડકાર છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી બંનેમાંથી કોઈ પણ ટીમ એક પણ મેચ હારી નથી.

ભારતની આશાઓ શેફાલીની બેટિંગ પર

આ ટુર્નામેન્ટમાં શેફાલી વર્માની બેટિંગ ભારત માટે સૌથી મોટી સંપત્તિ સાબિત થઈ છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં બે અડધી સદી સહિત કુલ 168 રન બનાવ્યા છે અને તે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. દુબઈની ધીમી અને સ્પિન-ફ્રેન્ડલી પીચો પર તેણે જે આક્રમક શૈલીમાં બેટિંગ કરી છે, તેનાથી ભારતીય ટીમને સતત મજબૂત શરૂઆત મળી છે. સ્મૃતિ મંધાનાએ પણ 154 રન બનાવ્યા હોવા છતાં તેનું પ્રદર્શન અસ્થિર રહ્યું છે; તેણે એક શાનદાર સદી ફટકારી હતી પરંતુ અન્ય બે ઇનિંગ્સમાં તે બે આંકડાના સ્કોર સુધી પણ પહોંચી શકી ન હતી. તેની સરખામણીમાં, શેફાલીએ સતત રન બનાવીને ટીમના ટોપ ઓર્ડરને મજબૂતી આપી છે.

દીપ્તિ શર્માનો દમદાર દેખાવ

બોલિંગ વિભાગમાં દીપ્તિ શર્મા ભારતની સૌથી મોટી તાકાત છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 11 વિકેટ ઝડપી છે અને શ્રીલંકાની કેપ્ટન ચમારી અથાપથ્થુ સાથે ટુર્નામેન્ટમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. દીપ્તિએ બેટિંગમાં પણ મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું છે; બાંગ્લાદેશ સામેની સેમીફાઇનલમાં, તેણે માત્ર 6 બોલમાં 13 રન બનાવીને ભારતનો સ્કોર 150 રનની નજીક પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. દીપ્તિની સાથે શ્રી ચરાની અને પ્રેમા રાવતે પણ સ્પિન વિભાગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. દુબઈની પરિસ્થિતિને જોતા, ફાઇનલમાં પણ ભારતની સ્પિન બોલિંગ નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.

તમે આ મુકાબલો લાઈવ ક્યાં જોઈ શકો છો?

અન્ય મેચોની જેમ જ, મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (Sony Sports Network) પર જોઈ શકાશે. આ મેચ માટે હિન્દી કોમેન્ટ્રી સોની 3 (Sony 3) પર ઉપલબ્ધ રહેશે, જ્યારે અંગ્રેજી કોમેન્ટ્રી સોની સ્પોર્ટ્સ 1 (Sony Sports 1) પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, SonyLIV એપ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

તમે આ એપ પર મેચનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકો છો, જોકે લાઈવ સ્ટ્રીમ જોવા માટે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. આ ભવ્ય ફાઈનલ મેચ DD સ્પોર્ટ્સ (DD Sports) પર મફતમાં પણ જોઈ શકાય છે; તેનું લાઈવ પ્રસારણ દૂરદર્શનની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર (ફ્રી ડિશ ટીવી સહિત) કોઈપણ ખર્ચ વિના ઉપલબ્ધ રહેશે.

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IND VS SL LIVE MATCH
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ભારત અને શ્રીલંકા મેચ
ભારત અને શ્રીલંકા ફાઇનલ
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