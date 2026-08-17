ગાલે ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન અચાનક બદલાયો અમ્પાયર, જાણો કેમ રોડ ટકરને મેદાન છોડવું પડ્યું
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગાલેમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના જોવા મળી હતી. મેચની વચ્ચે ઓન ફિલ્ડ અમ્પાયર અચાનક બદલાઈ ગયો.
Published : August 17, 2026 at 4:11 PM IST
India vs Sri Lanka: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ ગાલે ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આજે (16 ઓગસ્ટ) મેચના બીજા દિવસની રમત ચાલુ છે. તે જ સમયે, આ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના જોવા મળી, જેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. મેચની વચ્ચે અચાનક મેદાન પરના અમ્પાયરને બદલવો પડ્યો હતો. બીજા દિવસના છેલ્લા સેશનમાં રોડ ટકર મેદાન પર અમ્પાયરિંગ કરતો જોવા મળ્યો ન હતો. ત્રીજા દિવસે પણ તેમના સ્થાને અન્ય અમ્પાયરે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. જો કે હવે તેની પાછળનું કારણ સામે આવ્યું છે.
ગાલે ટેસ્ટ મેચની વચ્ચે અચાનક અમ્પાયર કેમ બદલાયો?
વાસ્તવમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને અનુભવી અમ્પાયર રોડ ટકરની તબિયત લથડી હતી. આ કારણે તે બીજા દિવસના છેલ્લા સેશનમાં અમ્પાયરિંગ માટે મેદાન પર આવી શક્યો ન હતો. ત્રીજા દિવસે પણ તેની તબિયત સારી ન હોવાને કારણે ટીવી અમ્પાયર અહેસાન રઝાએ મેદાન પરના અમ્પાયરની ભૂમિકા ભજવવી પડી હતી. આયોજકોએ સોમવારે (16 ઓગસ્ટ) ગાલેમાં ત્રીજા દિવસની રમતની શરૂઆત પહેલા આ માહિતી આપી હતી.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, આયોજકોએ કહ્યું, "રોડ ટકર આજે અમ્પાયરિંગ નથી કરી રહ્યા. તેમની જગ્યાએ અહસાનરજા, જે ટીવી અમ્પાયર હતા, મેદાન પર છે." રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ટકરની તબિયત સારી નથી અને તેથી જ તે બીજા દિવસના છેલ્લા સેશનમાં પણ અમ્પાયર કરવા આવ્યો ન હતો. ત્રીજા દિવસે પણ તેની ગેરહાજરીમાં અહસાન રઝાએ તેનું સ્થાન લીધું હતું.
15 ઓગસ્ટથી ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગાલેમાં શરૂ થઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના રોડ ટકર બાંગ્લાદેશના શરાફુદ્દૌલા સૈકત સાથે મેદાન પર અમ્પાયર હતા. આ મેચ માટે અહેસાન રઝાને ત્રીજા અને ટીવી અમ્પાયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એન્ડી પાયક્રોફ્ટ મેચ રેફરીની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે.
ભારતનો પ્રથમ દાવમાં 462 રન બનાવ્યા
મેચની વાત કરીએ તો ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી ભારતીય ટીમે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રન બનાવ્યા હતા. ભારત માટે દેવદત્ત પડિકલે સૌથી વધુ 167 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેના સિવાય કેએલ રાહુલે 82 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે ધ્રુવ જુરેલે 51 રનનું મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. શ્રીલંકા તરફથી પ્રભાત જયસૂર્યાએ સૌથી વધુ 4, કેશરા નુવાન્થાએ 3 અને અસિથા ફર્નાન્ડોએ 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
જો કે ભારતના 462 રનના જવાબમાં યજમાન શ્રીલંકાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. લંચ બ્રેક સુધી શ્રીલંકાની ટીમે 28 ઓવરમાં 99 રનના સ્કોર પર 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે. ભારતે શરૂઆતી વિકેટો લઈને મેચ પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરી લીધી છે.
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