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શ્રીલંકા પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા, 7 ઓગસ્ટથી એક્શનમાં જોવા મળશે

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમવાની છે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ટીમ આજે, 4 ઓગસ્ટના રોજ શ્રીલંકા પહોંચી હતી.

શ્રીલંકા પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા
શ્રીલંકા પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 5:49 PM IST

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IND vs SL: ભારતીય ટીમ આજે, 4 ઓગસ્ટના રોજ ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત અને કેએલ રાહુલ સહિતના ખેલાડીઓ દેશમાં પહોંચી ગયા છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15 ઓગસ્ટથી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હોવાથી, તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. જોકે, જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીથી ટીમને શ્રેણી પહેલા જ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા પહોંચી

ભારતીય ટીમ આજે બપોરે (4 ઓગસ્ટ) મુંબઈથી શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબો જવા રવાના થઈ હતી અને હમણાં જ ત્યાં પહોંચી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ, કેએલ રાહુલ, દેવદત્ત પડિકલ, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, માનવ સુથાર, રવિન્દ્ર જાડેજા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સહિત તમામ ખેલાડીઓ અને ટીમ સ્ટાફ શ્રીલંકા પહોંચી ગયા છે.

બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમવાની છે. ત્યારબાદ, બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે.

7 ઓગસ્ટથી પ્રેક્ટિસ મેચ

ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં, ટીમ ઇન્ડિયા એક પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોના NCC ગ્રાઉન્ડ ખાતે ત્રણ દિવસની વોર્મ-અપ મેચ યોજાવાની છે. આ પછી, ભારતીય ટીમ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટે ગાલે જશે. નોંધનીય છે કે આ પ્રેક્ટિસ મેચ મૂળ રીતે ચાર દિવસની મેચ તરીકે આયોજન કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં શેડ્યૂલને ત્રણ દિવસનું કરવામાં આવ્યું હતું. ટીમ ઇન્ડિયા માટે આ શ્રેણીનું મહત્વ એ હકીકત પરથી અંદાજી શકાય છે કે ટીમ વોર્મ-અપ મેચ રમી રહી છે.

જસપ્રીત બુમરાહ ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, કારણ કે તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ડાબા ઘૂંટણની ઈજામાંથી હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. તેના સ્થાને જમ્મુ અને કાશ્મીરના આકિબ નબીને ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; જોકે, સાઈ સુદર્શન ટીમનો ભાગ હોવા છતાં, તે શ્રીલંકામાં ટીમ સાથે જોવા મળ્યો નથી. આનાથી તેના રમવા પર સસ્પેન્સ વધી ગયું છે.

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, આકિબ નબી, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.

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