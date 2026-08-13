શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા પહોંચી ગાલે, ભારતીય ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી રમાશે. શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમ આ મેચ માટે ગાલે પહોંચી ગઈ છે.
Published : August 13, 2026 at 5:36 PM IST
IND VS SL: કેપ્ટન શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં શ્રીલંકામાં છે. ટીમ સીધી કોલંબો પહોંચી, જ્યાં તેમણે ત્રણ દિવસની પ્રેક્ટિસ મેચ રમી હતી જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત થઈ હતી. હવે, ટીમની સાચી કસોટી ગાલેમાં રાહ જોઈ રહી છે, અને ટીમ ત્યાં પહોંચી ચૂકી છે. ભારતીય ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બીસીસીઆઈએ પોતે જ સ્વાગતનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો. દરમિયાન, શ્રીલંકાએ પણ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં પહેલી ટેસ્ટ મેચ શરૂ થશે
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. ભારતીય ટીમ ગાલે પહોંચી ગઈ છે અને તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ટીમ 12 ઓગસ્ટની સાંજે સ્થળ પર પહોંચી હતી અને તેના થોડા સમય પછી, કેટલાક ખેલાડીઓએ તેમની તાલીમ શરૂ કરી હતી. દરમિયાન, બધાનું ધ્યાન પિચના સ્વભાવ પર કેન્દ્રિત છે; શ્રીલંકાની પિચો સામાન્ય રીતે સ્પિનરોને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જો આ વખતે પરિસ્થિતિઓ સમાન સાબિત થાય છે, તો ટીમ તેના સ્પિનરોને પડકાર માટે સારી રીતે તૈયાર રાખવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
Colombo 🚌 Galle#TeamIndia have arrived for the #SLvIND Test series opener 🙌 pic.twitter.com/UXoo0gTzCv— BCCI (@BCCI) August 12, 2026
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમ સંઘર્ષ કરી રહી છે
શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય ટીમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સંઘર્ષ કરી રહી હોય તેવું લાગે છે. ખાસ કરીને, સ્પિનરો સામે રમવાની તેમની ક્ષમતાએ એક સમયે જે ધાર હતી તે ગુમાવી દીધી હોય તેવું લાગે છે. ટીમ ઘણીવાર પોતાની જાળમાં ફસાઈ જાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે ઘરની ધરતી પર રમતી હોય છે. આ વખતે, શ્રીલંકાની ટીમમાં પ્રભત જયસૂર્યા જેવા બોલરો છે, જે ચોક્કસપણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ પડકારો ઉભા કરી શકે છે. જો કે, મેચ પહેલા હજુ બે દિવસ બાકી હોવાથી, પીચની સ્થિતિ પર નજર રાખવાની અને તેમની તૈયારીઓને વધુ મજબૂત બનાવવાની તક છે.
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ હેઠળ રમાનારી મેચો
આ શ્રેણીની મેચો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ હોવાથી, તેનું મહત્વ વધારાનું છે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં WTC રેન્કિંગમાં નીચલા સ્તરે છે; જોકે, શ્રેણી વિજય તેમને ટેબલ પર ચઢવાની તક આપશે. કાંટાની ટક્કર થવાની અપેક્ષા છે, અને તે જોવાનું બાકી છે કે કઈ ટીમ આખરે વિજયી બનશે.
ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, આકિબ નબી, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.
શ્રીલંકાની ટીમ: ધનંજય ડી સિલ્વા (કેપ્ટન), લાહિરુ ઉદાના, નિશાન માદુષ્કા, કમિન્ડુ મેન્ડિસ (વાઇસ-કેપ્ટન), દિનેશ ચંદીમલ, પાસિન્દુ સૂરિયાબંદારા, સોનલ દિનુષા, નિરોશન ડિકવેલા, રમેશ મેન્ડિસ, પ્રભત જયસૂર્યા, કેશર નુવંથા, મિલન રથનાયકે, અસિતા ફર્નાન્ડો, લાહિરુ કુમારા, વિશ્વ ફર્નાન્ડો, દિલશાન મદુષ્કા.
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