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શ્રીલંકા શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર, ​​સ્ટાર ખેલાડી થયો ફિટ

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાવાની છે. આ શ્રેણી પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક સારા સમાચાર છે.

Ravindra jadeja is fit and available for test series vs sri lanka
Ravindra jadeja is fit and available for test series vs sri lanka (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 6:51 PM IST

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IND vs SL: ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમી હતી અને તેને 3-0થી જીતી હતી. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમે આ પહેલા સતત ત્રણ શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ, તેનો પ્રથમ T20 શ્રેણી વિજય મેળવ્યો હતો. ટીમ હવે આવતા મહિને શ્રીલંકા પ્રવાસે જવા માટે તૈયાર છે, અને એક સકારાત્મક સમાચાર છે. એક સ્ટાર ખેલાડીએ ફરીથી ફિટનેસ મેળવી છે.

સ્ટાર ખેલાડીએ ફરીથી ફિટનેસ મેળવી

ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. પ્રથમ મેચ 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ બીજી 23 ઓગસ્ટથી રમાશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના સંદર્ભમાં આ શ્રેણી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ છે. શ્રેણી પહેલા, દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ફરીથી ફિટનેસ મેળવી લીધી છે અને હવે તે ટીમ માટે ઉપલબ્ધ છે.

જાડેજા છેલ્લે ક્યારે રમ્યો હતો?

જાડેજાએ 2026 ની IPL દરમિયાન તેની છેલ્લી વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ મેચ રમી હતી. ત્યારથી, તે ભારતીય જર્સી પહેરેલો જોવા મળ્યો નથી. તેણે નવેમ્બર 2025 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારત માટે તેની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, અને દેશ માટે તેની છેલ્લી ODI જાન્યુઆરી 2026 માં હતી. પરિણામે, જો તેને શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે છે, તો તે લાંબા વિરામ પછી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમતા જોવા મળશે.

WTC 2027 માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ

આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2027 માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને છે. ભારતે WTC 2027 ચક્રમાં અત્યાર સુધી નવ મેચ રમી છે, જેમાં ચારમાં જીત અને ચારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં WTC 2027 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા સ્થાને છે.

ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીનું શેડ્યુંલ

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી મેચ 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. ત્રણેય મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

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