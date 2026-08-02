શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર
શ્રીલંકા સામે 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : August 2, 2026 at 4:01 PM IST
IND VS SL: શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમે તેની ફિટનેસ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેને હાલ આરામ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. બુમરાહ આ વર્ષે ટી20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન થયેલી ડાબા ઘૂંટણની ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી, અને બોર્ડ તેની વાપસી અંગે કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી.
ESPNCricinfo ના અહેવાલ મુજબ, બુમરાહ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસની બીજી વનડે પછી બોલિંગ કરી શક્યો નથી. 16 જુલાઈના રોજ કાર્ડિફમાં બીજી વનડે દરમિયાન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેને ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે લોર્ડ્સ ખાતેની ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો હતો.
Jasprit Bumrah will miss India's two-Test series against Sri Lanka https://t.co/SZQCuZcVvi pic.twitter.com/CL8qLOwc5F— Cricinfo (@cricinfo) August 2, 2026
બુમરાહની ઈજા અંગે BCCI સતર્ક
ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસના સમાપન પછી, બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમે બુમરાહની લાંબા ગાળાની કારકિર્દીને ધ્યાનમાં રાખીને તેના માટે એક ખાસ સારવાર યોજના બનાવી. આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, તેને ઘૂંટણમાં ઈન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું અને આ અઠવાડિયે બેંગલુરુમાં બીસીસીઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેનો ફિટનેસ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યો. મેડિકલ ટીમ માને છે કે હવે બોલિંગ ફરી શરૂ કરવાથી ઈજા વધુ ખરાબ થઈ શકે છે, જેના કારણે તે લાંબા સમય સુધી ક્રિકેટથી દૂર રહી શકે છે. આ કારણે જ તેને શ્રીલંકા પ્રવાસથી દૂર રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જોકે બુમરાહની ઈજાની ગંભીરતા અંગે કોઈ સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી, તે સ્પષ્ટ છે કે પસંદગીકારો અને મેડિકલ ટીમ તેના વર્કલોડને મેનેજ કરવા અંગે ખૂબ જ સાવધ છે. નોંધનીય છે કે, આઈપીએલ 2026 પહેલા તેણે ફિટનેસ ક્લિયરન્સ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની પણ મુલાકાત લીધી હતી; તેણે આઈપીએલમાં 13 મેચ રમી હતી પરંતુ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની અંતિમ રમત ચૂકી ગયો હતો.
ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતાઓમાં વધારો
બુમરાહની ગેરહાજરીથી ભારતીય ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. ઘણા ખેલાડીઓ - હર્ષિત રાણા (હેમસ્ટ્રિંગ), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (ક્વાડ્રિસેપ્સ), વોશિંગ્ટન સુંદર (હેમસ્ટ્રિંગ) અને આકાશ દીપ (પીઠના તાણની ઈજા) - ઈજાઓને કારણે પહેલાથી જ બહાર છે. તેમાંથી, વોશિંગ્ટન સુંદર પ્રથમ ટેસ્ટ ગુમાવશે, જ્યારે આકાશ દીપ લાંબા રિકવરી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં હાર બાદ, કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ ખેલાડીઓમાં વારંવાર થતી ઈજાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો કોઈ ખેલાડી લગભગ દરેક મેચ પછી ઈજાગ્રસ્ત થાય છે તો તે ટીમ માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.
ભારત vs શ્રીલંકા: બે ટેસ્ટ મેચનું શેડ્યૂલ
ભારતીય ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના SSC ખાતે શરૂ થશે.
શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.
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