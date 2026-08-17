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IND VS SL DAY 3: શ્રીલંકા 284 રનમાં ઓલઆઉટ, ભારતને 178 રનની લીડ મળી

ભારત સામે ગાલે ટેસ્ટ મેચમાં શ્રીલંકાની પહેલી ઇનિંગ 284 રનમાં સમેટાઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 178 રનની મજબૂત લીડ મેળવી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 5:40 PM IST

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IND VS SL DAY 3: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ત્રીજા દિવસે શરૂઆતમાં, ટીમ ઈન્ડિયા તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જવાબમાં, શ્રીલંકાની પહેલી ઇનિંગ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને 178 રનની લીડ મળી હતી. શ્રીલંકા માટે, સોનલ દિનુષાએ શાનદાર સદી ફટકારી હતી પરંતુ તે આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચતા જ આઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત માટે, યુવા સ્પિનર ​​માનવ સુથારે ઘાતક સ્પેલ ફેંકીને 4 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાએ 3 વિકેટ લીધી હતી. વરસાદને કારણે ત્રીજા દિવસની રમત રદ કરવામાં આવી હતી.

ભારતના પ્રથમ દાવમાં 462 રનના કુલ સ્કોરના જવાબમાં, શ્રીલંકાની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. ભારતીય સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે પ્રથમ ઓવરના બીજા બોલ પર શ્રીલંકાને મોટો ઝટકો આપ્યો, નિશાન મદુષ્કાને ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત મોકલી દીધો. ત્યારબાદ, કેપ્ટન શુભમન ગિલે યુવા સ્પિનર ​​માનવ સુથારને આક્રમણમાં સામેલ કર્યો. સુથારે તેના કેપ્ટનને નિરાશ ન કર્યો, દિનેશ ચંદીમલને આઉટ કરીને શ્રીલંકાને બીજો ઝટકો આપ્યો; ચંદીમલે 27 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ સુથારે લાહિરુ ઉદારાની વિકેટ લીધી, જેનાથી મુલાકાતીઓને ત્રીજો ઝટકો લાગ્યો; ઉદારા 4 રન બનાવીને આઉટ થયો.

ત્યારબાદ, કુલદીપ યાદવે કમિન્દુ મેન્ડિસને આઉટ કરીને શ્રીલંકાને ચોથો ફટકો આપ્યો; કેપ્ટન શુભમન ગિલે એક શાનદાર કેચ પકડીને તેને પાછો મોકલ્યો. ત્યારબાદ, રવિન્દ્ર જાડેજાએ શ્રીલંકાના કેપ્ટન ધનંજય ડી સિલ્વાને પેવેલિયન પાછો મોકલ્યો; ડી સિલ્વા 21 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ સમયે, શ્રીલંકાની અડધી ટીમ 90 રનના સ્કોર સાથે પેવેલિયનમાં પાછી ફરી હતી.

ત્યારબાદ, નિરોશન ડિકવેલ અને સોનલ દિનુષાએ શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને શાનદાર ભાગીદારી બનાવી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે આ ભાગીદારી ટીમ ઇન્ડિયા માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ નિરોશન ડિકવેલાને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી નાખી, જેનાથી ભારતીય ટીમને રાહત મળી. ડિકવેલ 80 રન બનાવીને આઉટ થયો; બંનેએ 146 રનની ભાગીદારી કરી હતી.

સોનલ દિનુષાએ શાનદાર સદી ફટકારી

નિરોશન ડિકવેલાના આઉટ થયા પછી, સોનલ દિનુષા એક છેડે મજબૂતીથી રમી, જ્યારે શ્રીલંકાએ બીજી બાજુ વિકેટ ગુમાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. શ્રીલંકાએ દિનુષાના રૂપમાં નવમી વિકેટ ગુમાવી અને આખી ટીમ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સોનલ દિનુષાએ સદી ફટકારીને શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.

​​માનવ સુથારે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી

ટીમ ઈન્ડિયા માટે યુવા સ્પિનર ​​માનવ સુથારે પોતાની બોલિંગથી નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત કર્યા, મેચમાં સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ એક-એક વિકેટ લીધી.

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