કોલંબો ટેસ્ટમાં ખેલાડીઓની મનમાની, ICC એ હવે વધુ એક ખેલાડીને દંડ ફટકાર્યો
આ પહેલા આ જ ટેસ્ટ મેચમાં, ICC એ યશસ્વી જયસ્વાલ અને આસિથા ફર્નાન્ડોને દંડ ફટકાર્યો હતો.
Published : August 25, 2026 at 5:51 PM IST
IND vs SL: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન મેચ રેફરી માટે ખેલાડીઓના વર્તન અંગેના મુદ્દાઓ વધી ગયા છે. ખેલાડીઓ ગરમાગરમીમાં મેદાન પર ભૂલો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ICC એ કડક દંડ લાદ્યો છે. કોલંબો ટેસ્ટના બીજા દિવસે યશસ્વી જયસ્વાલ અને આસિથા ફર્નાન્ડો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, જેના કારણે તેમના પર પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, પ્રભાત જયસૂર્યા - જે નાઈટવોચમેન તરીકે મેદાનમાં આવ્યા હતા - બીજા દિવસના અંતિમ બોલ પર આઉટ થયા હતા; ત્યારબાદ તેમણે આચારસંહિતાનો ગંભીર ભંગ કર્યો હતો જેના માટે ICC એ હવે તેમને દંડ ફટકાર્યો છે.
પ્રાભત જયસૂર્યાને ફટકારી સજા
કોલંબો ટેસ્ટના બીજા દિવસની રમતના અંતે, શ્રીલંકાની ટીમને બેટિંગ માટે મોકલવામાં આવી હતી. બીજી ઓવરમાં વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, ટીમે પ્રભાત જયસૂર્યાને નાઈટવોચમેન તરીકે મોકલ્યો, પરંતુ દિવસના અંતિમ બોલ પર માનવ સુથારે તેમને આઉટ કર્યા. જયસૂર્યા અમ્પાયરના નિર્ણયથી સ્પષ્ટપણે નારાજ દેખાયા; ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફરતી વખતે, તેણે પોતાનું બેટ બાઉન્ડ્રી લાઇન પર વાગ્યું - એક એવી ક્રિયા જે મેચ રેફરીને ગમી નહીં.
Prabath Jayasuriya has been reprimanded and handed one demerit point for breaching Article 2.2 of the ICC Code of Conduct— Cricbuzz (@cricbuzz) August 25, 2026
The sanction relates to Jayasuriya hitting the boundary wedges with his bat after being dismissed pic.twitter.com/5avw3bLXkx
જયસૂર્યાએ ખેલાડીઓ અને સહાયક કર્મચારીઓ માટે ICC આચારસંહિતાની કલમ 2.2નું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું જણાયું હતું, જે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગના દુરુપયોગ સાથે સંબંધિત છે. આ ગુના માટે, જયસૂર્યાને ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે અને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 24 મહિનામાં આ તેનો પહેલો ગુનો છે.
બે ખેલાડીઓને અગાઉ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો
આ પહેલા આ જ ટેસ્ટ મેચમાં, ICC એ યશસ્વી જયસ્વાલ અને આસિથા ફર્નાન્ડોને દંડ ફટકાર્યો હતો. જયસ્વાલને આઉટ કર્યા પછી બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, જેના કારણે ICC એ તેમની મેચ ફીના 25 ટકા અને એક-એક ડિમેરિટ પોઈન્ટનો દંડ ફટકાર્યો હતો. પ્રભાતની જેમ, બંને ખેલાડીઓએ પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો હતો, તેથી મામલો ઔપચારિક સુનાવણી સુધી પહોંચ્યો ન હતો.
મેચની વાત કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયા કોલંબોમાં પણ ગાલેની જેમ જ પ્રભુત્વ ધરાવે છે, શ્રીલંકાની ટીમ ઘરઆંગણે પણ દબાણ હેઠળ રમી રહી છે. જોકે, ફરી એકવાર, ફક્ત ધનુષ્કા જ શ્રીલંકાની ટીમ માટે લડત આપી રહી હોય તેવું લાગે છે. પહેલા બે દિવસમાં શાનદાર બેટિંગ દર્શાવ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજા દિવસે બોલ સાથે અજાયબીઓનું કામ કર્યું છે.
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