ટીમ ઈન્ડિયા ગાલે ટેસ્ટમાં જીતથી માત્ર 6 પગલાં દૂર, ચોથા દિવસે માનવ સુથાર અને પંતનો ચાલ્યો જાદુ
ગાલે ટેસ્ટના ચોથા દિવસે રમત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા હવે ગાલે ટેસ્ટ મેચ જીતવાની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ છે.
Published : August 18, 2026 at 7:03 PM IST
IND VS SL 4TH DAY: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ચોથા દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે; રમતના અંતે શ્રીલંકાએ 4 વિકેટ ગુમાવીને 84 રન બનાવી લીધા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને જીતવા માટે 372 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે, જેનો અર્થ એ કે શ્રીલંકાની ટીમ હાલમાં 288 રન પાછળ છે. પાંચમા દિવસે, શ્રીલંકા જીતનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા મેચ જીતવા માટે બાકીની 6 વિકેટો મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
ગાલે ટેસ્ટના ચોથા દિવસના બીજા સત્ર દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા 193 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ વરસાદે મેચમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો, પરંતુ વરસાદ બંધ થયા પછી ત્રીજા સત્રમાં શ્રીલંકાની ઇનિંગ શરૂ થઈ હતી. નિશાન માદુષ્કા અને લાહિરુ ઉદારાએ ટીમ માટે બેટિંગ શરૂ કરી હતી, પરંતુ કોઈ પણ ઓપનર શ્રીલંકાને મજબૂત શરૂઆત આપી શક્યો ન હતો. શ્રીલંકાને સાતમી ઓવરમાં 13 રનના સ્કોર પર પ્રથમ ઝટકો લાગ્યો હતો, જેમાં નિશાન માદુષ્કા આઉટ થયો હતો; ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે તેને 6 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ કર્યો હતો.
Stumps on Day 4 in Galle! 🏟️— BCCI (@BCCI) August 18, 2026
Sri Lanka 84/4 in the 2nd innings#TeamIndia 6⃣ wickets away from victory in the opening #SLvIND Test.
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y pic.twitter.com/Fhu9YGYeC1
બીજી જ ઓવરમાં, યુવા ભારતીય સ્પિનર માનવ સુથાર શ્રીલંકાને બીજો ફટકો આપ્યો જ્યારે ટીમનો સ્કોર 14 રન પર હતો. તેણે પસિન્દુ સૂરિયાબંદરાને LBW આઉટ કર્યો; સૂરિયાબંદરાએ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહીને ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. ત્યારબાદ, 21 રનના સ્કોર પર, ભારતીય ઝડપી બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ શ્રીલંકા પર ત્રીજો ફટકો માર્યો, કમિન્દુ મેન્ડિસને આઉટ કરીને, જે ફક્ત 2 રન બનાવીને આઉટ થયો.
ત્યારબાદ, માવન સુથારે 22મી ઓવરમાં શ્રીલંકાને ચોથો ઝટકો આપ્યો, જેમાં તેમણે લાહિરુ ઉદારાની વિકેટ લીધી. ઉદારાએ 16 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ થયો. આ સાથે, શ્રીલંકાએ 47 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી; જોકે, કેપ્ટન ધનંજય ડી સિલ્વા અને સોનલ દિનુષા - જેમણે પ્રથમ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી હતી - ઇનિંગને સ્થિર કરી અને ચોથા દિવસની રમત સમાપ્ત થાય તે પહેલાં વધુ કોઈ વિકેટ ન પડે તેની ખાતરી કરી.
ગાલે ટેસ્ટના ચોથા દિવસની રમત પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં શ્રીલંકાએ 4 વિકેટે 84 રન બનાવી લીધા હતા. ધનંજય ડી સિલ્વા (31*) અને સોનલ દિનુષા (25*) ક્રીઝ પર અણનમ છે. ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને સિરાજે એક-એક વિકેટ લીધી, જ્યારે માનવ સુથારે બે વિકેટ લીધી. ટીમ ઇન્ડિયાને વિજય મેળવવા માટે અંતિમ દિવસે છ વિકેટ લેવાની જરૂર છે, જ્યારે શ્રીલંકાને હજુ 288 રનની જરૂર છે. ગાલેની પિચની વાત કરીએ તો, પાંચમા દિવસે સ્પિનરોનું વર્ચસ્વ રહે છે કારણ કે સપાટી સુકાઈ જાય છે અને તિરાડો વિકસે છે; પરિણામે, શ્રીલંકા માટે 288 રન બનાવવાનું સરળ કાર્ય નહીં હોય. પરિસ્થિતિને જોતાં, એમ કહી શકાય કે ટીમ ઇન્ડિયા હાલમાં મેચમાં ટોચ પર છે.
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