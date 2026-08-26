ભારત સામે સતત બીજી ટેસ્ટમાં સોનલ દિનુષાએ સદી ફટકારી, જયસૂર્યા અને જયવર્ધનેના ક્લબમાં જોડાયો
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં સોનલ દિનુષાએ શાનદાર બેટિંગ કરી. બીજી ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકાર્યા બાદ દિનુષાએ આ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી.
Published : August 26, 2026 at 1:53 PM IST
SONAL DINUSHA RECORD: શ્રીલંકાના 25 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેન સોનલ દિનુષાએ ભારત સામે નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સામે રમતી વખતે તેણે બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે હાલમાં કોલંબોમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકાર્યા બાદ દિનુષાએ આ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. ચાલો જાણીએ કે તેણે તેની ટીમ માટે કેટલા રન બનાવ્યા અને કયા રેકોર્ડ બનાવ્યા.
સોનલ દિનુષાએ ભારત સામે સદી ફટકારી
સોનલ દિનુષાએ કોલંબો ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સામે 100+ રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 162 બોલનો સામનો કર્યો હતો, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 103 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ઇનિંગ દરમિયાન 63.58નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો હતો. ભારતના સરાંશ જૈને તેની ઇનિંગનો અંત લાવ્યો હતો, જેમણે તેને સ્લિપમાં કેએલ રાહુલના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો.
Back-to-Back Test Centuries! 🔥🏏— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 26, 2026
Sonal Dinusha does it again! 💯💯
From Galle to Colombo, the century streak continues! What a player! 🇱🇰#SonalDinusha #SriLankaCricket #SLvIND #BackToBackCenturies pic.twitter.com/0P3UybMcbe
દિનુષાએ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ સદી સાથે, સોલને બે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તે ભારત સામે સતત ટેસ્ટ મેચોમાં સદી ફટકારનારા શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે. તે હવે ભારત સામે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો શ્રીલંકન બેટ્સમેન છે, અને કુલ સાતમો છે. તેણે કુમાર સંગાકારા, સનથ જયસૂર્યા અને મહેલા જયવર્ધને જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓની ચુનંદા ક્લબમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે.
શ્રીલંકાના બેટ્સમેનો ભારત સામે સતત ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકારી હતી
- 3 - અરવિંદા ડી સિલ્વા (1997) (ત્રણ મેચમાં ચાર સદી)
- 3 - કુમાર સંગાકારા (2009-2010)
- 2 - સનથ જયસૂર્યા (1997)
- 2 - મહેલા જયવર્દને (2001)
- 2 - થરંગા પારનવિતાના (2010)
- 2 - એન્જેલો મેથ્યુઝ (2015)
- 2 - સોનલ દિનુષા (2026)
દિનુષાએ પણ આ મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો
આ રેકોર્ડ ઉપરાંત, સોનલ દિનુષા ભારત સામે બે ટેસ્ટ મેચમાં અનેક સદીઓ ખાસ કરીને એક કરતા વધુ ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. તે ભારત સામે આ સિદ્ધિ મેળવનાર સંયુક્ત રીતે પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે, અને આમ કરનાર કુલ આઠમો બેટ્સમેન બન્યો છે.
દિનુષા શ્રીલંકાને ફોલો-ઓનથી બચાવી ન શક્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાનો પહેલો દાવ 503 રન પર ડિકલેર કર્યો હતો, જ્યારે શ્રીલંકાની પહેલો દાવ 290 રનમાં સમેટાઈ ગયો હતો. દિનુષા શ્રીલંકાને ફોલો-ઓનથી બચાવી શક્યો ન હતો. હવે, બીજી ઇનિંગમાં પણ તેની પાસેથી મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શનની અપેક્ષા છે; તે સંભવિત રીતે તેની ટીમને હારથી બચાવી શકે છે. જોકે, આ સંદર્ભમાં શ્રીલંકન ટીમનો ટ્રેક રેકોર્ડ ખરાબ છે: 27 ટેસ્ટ મેચોમાંથી જ્યાં ટીમે ફોલો-ઓન પછી ફરીથી બેટિંગ કરી છે, તે 24 મેચ હારી ગઈ છે.
આ પણ વાંચોઃ