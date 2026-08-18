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ઋષભ પંતે ઇતિહાસ રચ્યો, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો

ઋષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે સૌથી ઓછા બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

ઋષભ પંત
ઋષભ પંત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 5:41 PM IST

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RISHABH PANT: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ ગાલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ક્રિકેટર ઋષભ પંતે ઈતિહાસ રચ્યો છે. તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે 100 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. ખરેખર, ઋષભ પંતે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને રોહિત શર્મા પણ કરી શક્યા નથી, જેનાથી ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં તેમનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાઈ ગયું છે.

ઋષભ પંતે ઇતિહાસ રચ્યો

ભારતીય સ્ટાર ક્રિકેટર ઋષભ પંતે ઇતિહાસ રચ્યો છે. શ્રીલંકા સામે ચાલી રહેલી ગાલે ટેસ્ટ મેચની બીજી ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 100મો સિક્સર ફટકારીને એક મોટો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં છગ્ગાની સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે; અગાઉ કોઈ પણ ભારતીય ક્રિકેટર આ ફોર્મેટમાં 100 છગ્ગાના આ આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નથી.

દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ વીરેન્દ્ર સેહવાગે ભારત માટે ૧૦૪ મેચ રમી હતી, જેમાં 91 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેની સરખામણીમાં, રોહિત શર્માએ 67 ટેસ્ટ મેચોમાં 88 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સિદ્ધિ સાથે, ઋષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 છગ્ગા મારનાર માત્ર ચોથો ખેલાડી બન્યો છે.

ઋષભ પંતે અડધી સદી ફટકારી

પ્રથમ ઇનિંગમાં, પંત 39 રન પર ખરાબ શોટ રમીને તેણે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, તેણે બીજી ઇનિંગમાં તેની ભરપાઈ કરી દિધી હતી. પડકારજનક તબક્કા દરમિયાન બેટિંગ કરવા આવતા, પંતે ફક્ત 69 બોલમાં 66 રન બનાવ્યા. ચોથી ઇનિંગમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ શ્રીલંકા માટે 372 રનનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં તેના યોગદાનની મુખ્ય ભૂમિકા હતી. તેમ છતાં, બીજા ઇનિંગમાં વધુ એક ખરાબ શોટને કારણે પંત સદી ફટકારવાથી ચૂકી ગયો.

ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેન

  • 138: બેન સ્ટોક્સ
  • 107: બ્રેન્ડન મેક્કુલમ
  • 100: ઋષભ પંત
  • 100: એડમ ગિલક્રિસ્ટ
  • 98: ક્રિસ ગેલ
  • 98: ટિમ સાઉથી
  • 97: જેક્સ કાલિસ
  • 91: વીરેન્દ્ર સેહવાગ

ટેસ્ટમાં સૌથી ઝડપી 100 છગ્ગા મારનારા ખેલાડીઓ

  • ઋષભ પંત - 89 ઇનિંગ્સ
  • એડમ ગિલક્રિસ્ટ - 130 ઇનિંગ્સ
  • બેન સ્ટોક્સ - 151 ઇનિંગ્સ
  • બ્રેન્ડન મેક્કુલમ - 170 ઇનિંગ્સ

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TAGGED:

100 SIXES IN TEST CRICKET
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