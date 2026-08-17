ETV Bharat / sports

રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો માત્ર ચોથો ઓલરાઉન્ડર બન્યો

શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે બે વિકેટ લઈને રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 350 વિકેટ પૂર્ણ કરી. આ સાથે, તેણે એક નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીલંકા સામેની ગેલ ટેસ્ટ દરમિયાન ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ મેચમાં બે વિકેટ લઈને, જાડેજાએ 350 ટેસ્ટ વિકેટનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. આ સાથે, તેણે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 4,000 થી વધુ રન બનાવવા અને 350 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર વિશ્વનો ચોથો ઓલરાઉન્ડર બન્યો છે. વધુમાં, જાડેજાએ અન્ય રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે.

રવિન્દ્ર જાડેજાએ 350 ટેસ્ટ વિકેટ પૂર્ણ કરી

શ્રીલંકાના પ્રથમ દાવ દરમિયાન કેશરા નુવંથાની વિકેટ લઈને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક મોટો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો. જાડેજા હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 350 વિકેટ મેળવનાર પાંચમો ભારતીય બોલર બન્યો છે. તે અનિલ કુંબલે, કપિલ દેવ, હરભજન સિંહ અને રવિચંદ્રન અશ્વિનના એલીટ ક્લબમાં જોડાયો છે.

  • અનિલ કુંબલે: 132 મેચ, 619 વિકેટ
  • રવિચંદ્રન અશ્વિન: 106 મેચ, 537 વિકેટ
  • કપિલ દેવ: 131 મેચ, 434 વિકેટ
  • હરભજન સિંહ: 103 મેચ, 417 વિકેટ
  • રવિન્દ્ર જાડેજા: 90 મેચ, 350 વિકેટ

રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી

રવીન્દ્ર જાડેજા હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં મહાન ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે જેમણે 4,000 થી વધુ રન બનાવવા અને 350 થી વધુ વિકેટ લેવાનો સિમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. આ સિદ્ધિ સાથે, જાડેજાએ કપિલ દેવ, ઇયાન બોથમ અને ડેનિયલ વેટોરી સાથે ક્લબમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.

આ સિદ્ધિ મેળવનાર માત્ર ત્રીજો ડાબોડી સ્પિન બોલર બન્યો

રવિન્દ્ર જાડેજાએ વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ડાબોડી સ્પિન બોલર બની ગયો છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ડાબોડી સ્પિનર ​​દ્વારા સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ શ્રીલંકાના દિગ્ગજ બોલર રંગના હેરાથના નામે છે, જેમણે કુલ 433 વિકેટ લીધી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ડેનિયલ વેટ્ટોરી 362 વિકેટ સાથે આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. જાડેજા હવે આ સંદર્ભમાં ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ડાબા હાથના સ્પિન બોલરો દ્વારા સૌથી વધુ વિકેટ:

  • રંગના હેરાથ: 433 વિકેટ
  • ડેનિયલ વેટ્ટોરી: 362 વિકેટ
  • રવીન્દ્ર જાડેજા: 350* વિકેટ
  • ડેરેક અંડરવુડ: 297 વિકેટ
  • તૈજુલ ઇસ્લામ: 271 વિકેટ

આ પણ વાંચોઃ

TAGGED:

RAVINDRA JADEJA
IND VS SL
RAVINDRA JADEJA RECORD
RAVINDRA JADEJA TEST RECORD
RAVINDRA JADEJA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.