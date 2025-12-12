ETV Bharat / sports

તિલક વર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો, સૂર્યકુમાર યાદવને પાછળ છોડી દીધો અને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

ભારતના ડાબા હાથના બેટ્સમેન તિલક વર્માએ અડધી સદીની ઇનિંગ રમીને પોતાના નામે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

December 12, 2025

હૈદરાબાદ: મુલ્લાનપુરમાં રમાયેલી બીજી T20I મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આમ છતાં, ડાબોડી મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન તિલક વર્માએ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેમણે ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને પાછળ છોડીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 213 રન બનાવ્યા. 214 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારત 19.1 ઓવરમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે મેચ 51 રનથી હારી ગઈ. ભારત મેચ હારી ગયું હોવા છતાં, તિલક વર્માએ શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગ રમી.

તિલક વર્માએ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી

તિલક વર્માએ 34 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જેમાં 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 182.00 હતો. આ મેચમાં ભારત માટે અડધી સદી ફટકારનાર તિલક એકમાત્ર બેટ્સમેન હતો. તે ભલે પોતાની ટીમને જીત તરફ દોરી ન શક્યો હોય, પરંતુ તેણે સૂર્યાને પાછળ છોડીને એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

તિલક વર્માએ એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી

તિલક વર્મા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયા છે. તેમણે સૂર્યકુમાર યાદવને પાછળ છોડી દીધા છે, જે હાલમાં યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. તિલક વર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે આઠ મેચોમાં આઠ ઇનિંગમાં કુલ 27 સિક્સર ફટકારી છે. સૂર્યકુમાર યાદવે 13 મેચોમાં 12 ઇનિંગમાં 25 સિક્સર ફટકારી છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ભારતીય બેટ્સમેન

  • 26* - તિલક વર્મા
  • 25 - સૂર્યકુમાર યાદવ
  • 19 - સંજુ સેમસન
  • 16 - રોહિત શર્મા
  • 13 - સુરેશ રૈના
  • 13 - હાર્દિક પંડ્યા

