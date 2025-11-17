ETV Bharat / sports

કોલકાતા ટેસ્ટ: ટોપ ત્રણ ટેસ્ટ જીતમાંથી એક, દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરે કહી મોટી વાત

કોલકાતામાં ભારતને 30 રને હરાવીને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 15 વર્ષના દુકાળનો અંત લાવ્યો.

Published : November 17, 2025 at 8:38 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:47 PM IST

હૈદરાબાદ: ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 30 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્રણ દિવસમાં મળેલી આ જીત 2010 પછી પ્રોટીઝનો ભારતમાં પ્રથમ ટેસ્ટ વિજય હતો. આ સાથે, મુલાકાતી ટીમે બે મેચની શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી લીધી.

પ્રથમ ઇનિંગમાં 30 રનથી પાછળ હોવા છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે બીજા ઇનિંગમાં શાનદાર બેટિંગ કરી અને કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાના અણનમ 55 રનના કારણે 153 રન બનાવવામાં સફળ રહી, જેનાથી ભારતને 124 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો. જોકે, પ્રોટીઝ બોલરોએ ભારતીય બેટ્સમેનોને 93 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને વિજય મેળવ્યો.

ટોચની ત્રણ જીતમાં કોલકાતા ટેસ્ટનો વિજય

આ જીત મહેમાન ટીમ માટે સ્વપ્નથી ઓછી નહોતી, કારણ કે તેમને આ જીત પ્રાપ્ત કરવામાં 15 વર્ષ લાગ્યા. વધુમાં, ભારત જેવી મજબૂત ટીમને તેમની જ ધરતી પર હરાવવી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. આ જીતથી ખુશ, અનુભવી ઝડપી બોલર કાગીસો રબાડાએ કોલકાતા ટેસ્ટ વિજયને ટોચની ત્રણ જીતમાં સામેલ કર્યો છે.

"ચોક્કસપણે ટોચ પર. આ સિઝનમાં આપણે જે પ્રકારની જીત મેળવી છે તે જોતાં કહેવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે આપણે કેટલીક શાનદાર જીત મેળવી છે. પરંતુ આ જીત ચોક્કસપણે ટોચના ત્રણમાં છે," રબાડાએ પ્રોટીઝના પુરુષોના એકાઉન્ટ, "X" પર પોસ્ટ કરેલા એક વિડીયોમાં કહ્યું.

"તે એક ભાવનાત્મક મેચ હતી."

જોકે રબાડા પાંસળીની ઇજાને કારણે ટેસ્ટ ચૂકી ગયો, તેણે કહ્યું કે મેદાનમાંથી મેચ જોવી એ ભાવનાત્મક રોલરકોસ્ટર હતું. "તે લાક્ષણિક ટેસ્ટ ક્રિકેટ હતું. મારો મતલબ, રમતના ઉતાર-ચઢાવ. અમે પોતાને પાછળના પગ પર શોધી કાઢ્યા અને પછી કોઈક રીતે ફ્રન્ટ ફૂટ પર પાછા ફરવામાં અને મેચ સમાપ્ત કરવામાં સફળ રહ્યા."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પ્રોટીઝને તેમના બધા ખેલાડીઓ પર વિશ્વાસ છે કે તેઓ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ટીમની જીતમાં યોગદાન આપશે. "એઇડન અને રિકેલ્ટન સાથે અમારી પ્રથમ ઇનિંગમાં સારી શરૂઆત થઈ, માર્કો સખત રમ્યા, બોશીએ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં સારું રમ્યું, બધાએ યોગદાન આપ્યું, અને પ્રામાણિકપણે, તે આ ટીમની ઓળખ છે."

દરેક ખેલાડી ખાસ છે.

રબાડાએ એમ પણ કહ્યું, "કોઈને બહાર રાખવામાં આવે તે મહત્વનું નથી, આપણે જીતવાનો રસ્તો શોધીશું. ટેમ્બા આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે, પરંતુ તે દરેક મેચ રમ્યો નથી. હું આ મેચ રમ્યો નથી. તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જે ​​પણ મેદાનમાં ઉતરે છે, અમે માનીએ છીએ કે તે કામ કરી શકે છે."

આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને હવે તે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. વર્તમાન વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન 22 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ ગુવાહાટીના ACA સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી ટેસ્ટમાં ભારતનો સામનો કરશે.

